Batožina kamenára ukrývala smrteľné nebezpečenstvo: Keď to otvoril, všetci stuhli!

Nebezpečný čierny pasažier! Zmiju pílkatú našiel kamenár, keď vykĺzla z nádoby s kameňmi z Indie.

Ako píše Daily Mirror, had je považovaný za jedného z najnebezpečnejších na svete. Do Spojeného kráľovstva precestoval 7300 kilometrov ako čierny pasažier v batožine. Zmiju našiel kamenár, keď vykĺzla z nádoby s kameňmi z Indie. Našťastie, had bol príliš unavený z dlhej cesty na to, aby mohol zaútočiť. Bol však veľmi rozrušený a agresívny, uviedli predstavitelia voľne žijúcich živočíchov.

Expert na plazy sa ponáhľal po zviera. „Je vysoko pravdepodobné, že ak by sme ho nezobrali, niekto by mohol zomrieť. Kamenár sa prechádzal a hada držal. Potom, keď mu policajti povedali, že je to nebezpečné, dal ho do krabice. Mohol zomrieť. Neviem, či máme protijed pre prípad, že by niekoho uhryzol. Má šťastie, že žije,“ povedala Sue Schwar, manažérka nemocnice pre voľne žijúce zvieratá.

Zmije sú známe svojimi rýchlymi a krutými útokmi - ich jedovaté uhryznutie môže spôsobiť mučivú smrť, ak sa rýchlo nelieči. Sue povedala: „Vaše orgány zhnijú. Nie je to okamžitá smrť. Sú to vysoko agresívne hady. Neprejde vám, že ste ho zdvihli - uhryzne vás. Našťastie bol tento had menej aktívny, pretože mu bola zima [z cestovania].“

Had je teraz v uzamknutej krabici v zapečatenej miestnosti v nemocnici pre voľne žijúce zvieratá, aby bol personál v bezpečí. Sue povedala, že plaz je príliš nebezpečný na to, aby sa dal chovať a bude prevezený do vedeckého zariadenia. Dodala: „Syčal a pľul, keď ho náš odborník na plazy zbieral. Nemyslím si, že ľudia chápu, aké nebezpečné je toto zviera. Zabije vás, ak otvoríte krabicu. Nie je tu možnosť nechať si tú zmiju.“

Vedci sa domnievajú, žeHad pochádza z Ázie a zvyčajne sa vyskytuje v suchých oblastiach Afriky, Stredného východu, Indie, Srí Lanky a Pakistanu.