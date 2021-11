Miňo Macuľa zo šou Pečie celé Slovensko má smelé plány: Bude vypekať anglickej kráľovnej?!

Miroslav Miňo Macuľa (39) je sympatický súťažiaci v typickej šiltovke zo šou Pečie celé Slovensko.

Zvŕtať sa v kuchyni ho naučila starká, ktorej fotku nosí stále pri sebe a dúfa, že by bola naňho hrdá. Pochádza z horehronskej obce Beňuš, vyštudoval hotelový manažment na strednej škole v Brezne, ale jeho cesta k pečeniu sa začala ešte v detstve. „Bolo to vďaka obom starkám, ktoré výborne piekli. Tá z otcovej strany asi o trošku viac, pretože chodievala piecť na svadby. Mal som asi štyri roky, keď som s ňou začal chodievať aj ja,“ spomína.

So starkou v kuchyni

Pečenie ho úplne fascinovalo. „Vždy som bol radšej v kuchyni pri starkej, ako pri starkom. Ženské práce ma proste bavili viac. Mám dvoch bratov, ktorí robievali s drevom, ale ja som radšej varil a piekol so starkou.“ Čo upiekol ako prvé, si však už nepamätá. „Spomínam si na svoju prvú tortu, ktorú som spravil ako šesťročný. Za pomoci starkej som upiekol takú maličkú, ktorá mohla mať v priemere asi desať centimetrov, ale neskutočne som sa z nej tešil.“ Do tajov kuchárskeho umenia ho teda zaúčala starká, mama pečeniu prišla na chuť až neskôr. Miňa baví aj varenie a rád ochutnáva všetky kuchyne sveta. „Rád varím, keď mám pre koho, len sebe takmer vôbec. Návštevy ku mne chodievajú veľmi rady, pretože sa tešia, že sa tu dobre najedia,“ smeje sa šikovný kuchár, ktorý miluje pripravovať najmä mäso. „Som všežravec, zjem naozaj všetko, každá kuchyňa je niečím špecifická..“