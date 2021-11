Nemocnica je hitom jesene! Scenáristka seriálu Danica Hričová: Covidu majú všetci plné zuby

Zase raz sa potvrdilo dlhodobé pravidlo, že seriály z lekárskeho prostredia na diváka stopercentne zaberajú.

Jojka túto sezónu stavila na Nemocnicu a tá doslova valcuje konkurenciu. Čím to je, že herecká partia na čele s Nelou Pociskovou či Františkom Kovárom tak boduje? Spýtali sme sa českého režiséra Jana Nováka aj kreatívnej producentky, autorky námetu a hlavnej scenáristky Nemocnice Danice Hričovej.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

„Samozrejme, že sme v úspech dúfali,“ konštatuje D. Hričová. „V každom prípade sme sa snažili pre ten projekt urobiť maximum a verili sme, že to divák ocení.“ Jan Novák vraj najskôr o úspechu nepremýšľal. „Myslel som na to, čo projekt potrebuje - čo všetko musíme urobiť - a veril som, že ten kus poctivej práce všetkých kolegov bude mať zmysel. A snažil som sa urobiť okrem iného maximum pre to, aby každý z tímu vedel, že jeho práca má rovnakú hodnotu ako práca druhého, tretieho... A aby sa všetci v ateliéri cítili tak, že naša práca, často dvanásťhodinová, je hra. Možno, že i tá hravosť dopomohla k dobrému prijatiu seriálu u divákov.“

Dva roky v nemocniciach

Tajomstvo úspechu Nemocnice je podľa jej tvorcov okrem ich maximalizmu aj v príbehu a v tom, že si dali záležať na postavách, ich vzťahoch a na kastingu. „Vymysleli sme svoj vlastný originálny námet a zdá sa, že s tým ľudia žijú, postavy sa stali súčasťami ich večerov, oslovili ich a to zavážilo,“ dodáva kreatívna producentka. Aj podľa J. Nováka je úspech skrytý v príbehoch, ktoré spracovali. „Sú strhujúcim spôsobom napísané a vymyslené,“ myslí si.