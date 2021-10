Kveta Horváthová ako ste ju ešte nevideli: Inšpirujte sa urobte si rovnakú halloweensku masku aj vy!

Moderátorka Kveta Horváthová (44) priznáva, že k halloweenu nemá žiadny vzťah, má rada tradície, a preto v tomto období spomína na svojich blízkych, ktorí už medzi nami nie sú.

S rodinou chodieva na Sviatok všetkých svätých zapaľovať sviečky a v tichosti vníma večernú atmosféru blikajúcich kahancov.

Samozrejme, že som sa bála, že niekde sú nejaké strašidlá, ktoré vylezú zo skrine alebo spod postele. Paradoxne, potom, keď som mala asi 15 rokov, ma začali baviť rôzne trilery, horory a vôbec filmy, kde bolo nejaké napätie. To mi zostalo v podstate dodnes. Rada ich pozerám a je to pre mňa naozaj taký relax.

Pozeráte ich sama alebo s manželom?

Výlučne sama. Môj muž takéto filmy nemá veľmi rád, ale s mojou sestrou sme v tomto úplne rovnaké, pretože aj ona obľubuje horory. Milujem aj vtipné horory, kde sú momenty, keď sa zľaknete, ale aj situácie, keď sa zasmejete. To sú také typické pukancové filmy.

Keby ste boli doma sama, tiež by ste si pustili takýto film?

Nemám s tým najmenší problém. Dcéra Paulínka takéto filmy pozerať nemôže, ani by ju to nebavilo, a podľa mňa je na to ešte malá, aby videla filmy, ktoré pre ňu ešte nie sú vhodné. Ako som už spomínala, muž to príliš nemusí, takže ich pozerám sama.