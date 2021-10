Guterres neskrýva obavy: Stále sme na ceste ku klimatickej katastrofe

Súčasné záväzky na znižovanie emisií skleníkových plynov povedú k rastu teploty na Zemi o 2,7 stupňa Celzia do konca storočia, varuje vo svojej novej správe Organizácia Spojených národov (OSN).

Súčasné úsilie štátov je podľa nej úplne nedostatočné a svet je naďalej na ceste ku klimatickej katastrofe. Varovania od svetových štátnikov aj organizácií sú stále častejšie s blížiacou sa konferenciou OSN o klíme COP26, ktorá začína v nedeľu v škótskom Glasgowe.

Z parížskej klimatickej konferencie v roku 2015 vzišla dohoda o globálnej snahe udržať otepľovanie klímy výrazne pod dvoma stupňami Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou, ideálne pod hranicou 1,5 stupňa. O šesť rokov neskôr sa predstavitelia krajín z celého sveta chystajú o spoločnom postupe proti zmene klímy rokovať v najväčšom meste Škótska, a to od nedele do 12. novembra.

"Ak v budúcom desaťročí nedôjde k významnému zníženiu emisií, navždy stratíme možnosť dosiahnuť (oteplenie o) 1,5 stupňa. (...) Stále sme na ceste ku klimatickej katastrofe," povedal generálny tajomník OSN António Guterres na tlačovej konferencii. "Je absolútne nevyhnutné, aby ešte pred Glasgowom alebo na mieste všetky krajiny zo skupiny G20 doložili, že sú schopné hranicu 1,5 stupňa dodržať," dodal.

Každoročná správa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) meria rozdiel medzi očakávanými emisiami a tými, ktoré zodpovedajú záväzkom z parížskej dohody. Ak by sa emisie skleníkových plynov dostávali do atmosféry rovnakým tempom, ako je to teraz, planéta by sa do konca storočia oteplila o 2,7 stupňa Celzia. To je síce lepšie, než UNEP predpovedal vo svojej správe pred rokom, ale stále je to nedostatočné.

Na obmedzenie otepľovania na 1,5 stupňa Celzia by bolo potrebné znížiť existujúce emisie do roku 2030 o celých 55 percent, vypočítava UNEP. Ak sa v nasledujúcom desaťročí znížil o 30 percent, udržal by sa nárast teploty pod hranicou dvoch stupňov Celzia.

"Zmena klímy už nie je problémom budúcnosti. Problém je to práve teraz," uviedla riaditeľka UNEP Inger Andersenová.