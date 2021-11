Mamičku šikanovali na detskom ihrisku: Nad dôvodom sa až rozum zastaví!

Mamička si poriadne otvorila ústa. Ženy ju šikanovali na ihrisku kvôli absurdnému dôvodu.

Ako informuje New York Post, ženy sa do nej mali navážať kvôli tomu, že sa poriadne vyfintila, aby zobrala svojho syna na ihrisko. O svojej skúsenosti prehovorila na TikToku prostredníctvom profilu Rosie. Bol to pre ňu skutočne ponižujúci zážitok.

Išla tradične so svojím synom na ihrisko a zbadala tam skupinku mamičiek. Inštinkty jej vraveli, aby sa od nich držala ďalej, hoci vyzerali neškodne. Jej syn sa však za nimi vybral, a tak sa s nimi musela stretnúť. Už počas toho, ako sa k nim blížila, počula, že si niečo šepkajú. Jedna z nich povedala: "Ach, vyzeráš pekne, ale nepáčiš sa mi." Ostatné sa mali kvôli tomu chichotať.

Na sociálnej sieti neopísala, ako bola oblečená, no dalo jej to riadneho chrobáka do hlavy. Napokon sa spamätala a uvedomila si, že sa nebude zanedbávať len preto, aby sa ostatné mamičky cítili dobre. „Zistila som, že to, že som sa ráno úmyselne pripravila, mi pomáha mentálne sa pripraviť na deň a napĺňa moje rána produktivitou,“ povedala.

Akonáhle zverejnila túto situáciu na TikToku, zastalo sa jej mnoho ľudí. Dané mamičky označili za žiarlivé. „Neisté ženy milujú zhadzovať iné prosperujúce ženy," povedala na rovinu. Svojim fanúšikom odkazuje, aby boli vždy sami sebou a nech sa nenechajú znechutiť takýmito ľuďmi.