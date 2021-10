Krvavá streľba pri nakrúcaní: Prehovoril muž, ktorému kameramanka († 42) umierala v náručí

Prehovoril muž, ktorý držal v náručí umierajúcu kameramanku. Hlavný elektrikár filmu Rust opísal moment plný hrôzy.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako informuje New York Post, Serge Svetnoy zverejnil na sociálnej sieti slová plné bolesti. Bol priamo pritom, keď kameramanku Halynu Hutchins († 42) postrelil herec Alec Baldwin. Práve jemu zomrela v náručí. „Počas tohto smrteľného výstrelu, ktorý ju pripravil o život, som stál bok po boku s Halynou. Držal som ju v náručí, kým umierala. Jej krv bola na mojich rukách," napísal.

Serge a Halyna spolupracovali takmer na každom filme. Stala sa z nich skvelá dvojka. Príšernú tragédiu pripisuje nedbalosti a neprofesionalizmu. "Aby ste niekedy ušetrili cent, najímate ľudí, ktorí nie sú plne kvalifikovaní na komplikovanú a nebezpečnú prácu, a riskujete životy ostatných ľudí, ktorí sú blízko, a tiež tie svoje," rázne odkázal. Serge rozumie, že rozpočet niekedy tvorcov obmedzuje, ale nemôžu dovoliť, aby sa stalo niečo takéto. "Žiadny ušetrený cent nestojí za život človeka!" dodal.

Rozhorčený muž vysvetľoval, že Rust mal profesionálov na každom oddelení, no práve na tom so zbraňami zlyhali. „Neexistuje žiadny spôsob, ako by sa 24-ročná žena mohla stať profesionálkou na výzbroj,“ vysvetlil. Toto sa týka Hannah Gutierrez Reed, ktorá takéto niečo robila iba druhýkrát v živote. Priznala, že má z toho obavy a necítila sa byť pripravená. "Profesionáli sú ľudia, ktorí strávili roky na scéne, ľudia, ktorí túto prácu poznajú od A po Z... Majú to v krvi," dodal Svetnoy.

„Človek, ktorý mal túto zbraň skontrolovať predtým, ako ju priniesol na natáčanie, to neurobil. A VÝSLEDKOM JE SMRŤ ČLOVEKA!“ odkázal. Producentov vyzýva, aby nešetrili peniazmi na profesionálov. Takéto chyby sa nemôžu opakovať. Sergovi umierala kolegyňa v jeho náručí. Nechce ani vedieť, ako sa musí teraz cítiť jej manžel a syn. „A herec Alec Baldwin. ... Musí žiť s myšlienkou, že pripravil o život človeka kvôli neprofesionálnym ľuďom,“ napísal.

Baldwin si nacvičoval scénu, kedy mal vytiahnuť zbraň a namieriť na kameru. Nabitú ju dostal od asistenta režiséra Davida Hallsa, ktorý zakričal heslo "cold gun". Znamená to, že ju môže bezpečne použiť. Žiaľ, nastal presný opak. Po hrozivej tragédii dorazila na miesto polícia, ktorá mala povolenie na prehliadku. Vyšetrovanie preukázalo, že Halls, Gutierrez Reed a Baldwin mali pred hrozivým incidentom zbraň v rukách. Kameraman Reid Russell úradom povedal, že nevie, či bola zbraň pred odovzdaním Baldwinovi skontrolovaná. Zranil sa aj režisér „Rust“ Joel Souza.

Podľa predchádzajúcej správy zbraň najmenej dvakrát náhodne vystrelila ešte predtým, ako smerovala na natáčanie do Nového Mexika. Asistent režiséra Hall bol navyše v roku 2019 prepustený zo svojej minulej práce po nečakanom výstrele zo zbrane.