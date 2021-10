Čísla hovoria jasne: Toto leto bolo aj napriek korone historicky najlepšie!

Leto tohto roka sa z pohľadu domáceho turizmu zapíše v slovenských štatistikách ako doteraz najlepšie.

Uviedla to Karolína Ducká, hovorkyňa Slovakia Travel.

Počas leta 2021 tvorili podľa nej približne 80 % návštevnosti, teda absolútnu väčšinu ubytovaných hostí na Slovensku domáci návštevníci, na ktorých sa zameriavala aj taktická kampaň agentúry na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel. Celkovo 3,2 milióna nocí strávili Slováci na dovolenke na Slovensku, v prázdninových mesiacoch tohto roka sa ubytovalo v hoteloch, penziónoch či chatách 1,02 milióna domácich hostí, čo predstavuje o 16,1 % vyšší počet Slovákov ako v roku 2019, ktorý bol doteraz považovaný za najlepší turistický rok v histórii Slovenska.

Skvelé čísla domáceho turizmu sa v roku 2021 dosiahli aj napriek pandemickým obmedzeniam, ktoré v roku 2020 neboli natoľko prísne. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. V minulom roku letná návštevnosť domácich dosiahla takmer 940.000 hostí, pred dvoma rokmi to bolo takmer 882.000 hostí.

"Naskočili sme do rozbehnutého vlaku a pripravili kampaň, aká u nás v oblasti cestovného ruchu ešte nebola. O miestach na trávenie dovolenky sa hovorilo všade - v televíziách, rádiách, čítali ste o nich v tlačených médiách. Slováci sa rozcestovali po Slovensku a na vlastné oči videli miesta, o ktorých doteraz len čítali alebo počuli. Tie percentá by boli ešte vyššie, no treba si uvedomiť, že veľa Slovákov trávilo leto na svojich chatách alebo u priateľov," povedal Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel.

Pre nepriaznivú a nejasnú pandemickú situáciu však podľa neho Slovensko naďalej zaznamenáva pokles zahraničných návštevníkov. V aktuálnej letnej sezóne sa ubytovalo na Slovensku 229.000 cudzincov, čo bolo o 63 % menej ako pred dvoma rokmi pred pandémiou.

"Tento pokles je v dôsledku pandemických opatrení prirodzený. Domáci turisti výpadok zahraničných cestovateľov nevykryjú. Dôležité sú jasne nastavené pravidlá. Preto sme po letnej taktickej kampani na Slovensku rozbehli informačnú kampaň v okolitých krajinách, v ktorej vysvetľujeme podmienky vstupu na Slovensko a pomáhame orientovať sa v tejto nejasnej situácii," uviedol Mika.

Slovakia Travel sa po úspešnej letnej sezóne zameriava aj na zahraničný trh, spustila informačnú kampaň v Česku, Poľsku a Maďarsku, v ktorej hlavne objasňuje pravidlá vstupu zahraničných turistov na Slovensko. Prioritou je aj Expo Dubaj 2020, a to v rámci vizuálne a obsahovo pútavej expozície v slovenskom pavilóne, ktorá prezentuje našu krajinu ako atraktívnu dovolenkovú destináciu.