Existuje veková hranica pri laserovej operácii očí?

Vek patrí medzi faktory, ktoré sa pri laserovej operácii očí berú do úvahy. Nie je však najkľúčovejší, pretože sa zohľadňuje najmä diagnóza pacienta a jeho celkový zdravotný stav.

O benefitoch laserovej operácie očí sa toho popísalo už veľa. Je rýchla, presná, bezbolestná. Avšak existujú určité obmedzenia, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Jedným z nich je aj vek pacienta a jeho celková diagnóza.

Nie je to tak dávno, keď platilo, že pacient, ktorý chce podstúpiť zákrok, musí byť právne dospelý, to znamená mať minimálne 18 rokov. V minulosti sa totiž realizovali iba menej dokonalé laserové operačné metódy typu PRK, ktoré bolo treba v niektorých prípadoch opakovať. Z tohto dôvodu bola preto určená pre mladých pacientov veková hranica plnoletosti. Dovtedy mladí ľudia do 18 rokov museli nosiť dioptrické okuliare.

Medicína v oblasti oftalmológie zaznamenala za ostatné roky obrovský progres. V súčasnosti sú k dispozícii najmodernejšie technológie pre laserové zákroky, napríklad typu Z-LASIK, ktoré sú oveľa dokonalejšie. Laserovú operáciu očí dnes preto môže absolvovať už aj osoba, ktorá nie je plnoletá, napríklad ak trpí anizometriou (pravé a ľavé oko postihnuté inou refrakčnou chybou, alebo rovnakou chybou, avšak s rôznymi hodnotami postihnutia). „V každom prípade je to na rozhodnutí očného lekára. Ten pri posudzovaní vhodnosti pacienta na absolvovanie operačného zákroku vychádza z výsledkov predoperačných vyšetrení, ktoré sú mimoriadne dôležité,“ hovorí zakladateľ a vedúci očný lekár z očnej kliniky iClinic, MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH.

Pre absolvovanie laserovej operácie očí nie je presne stanovená horná veková hranica. A keďže aj každý človek je iný, má iný zdravotný stav, je preto dôležité ku každému pacientovi pristupovať individuálne.

Operácie podľa veku

20 – 40 rokov: Laserové operácie

Vhodná je napríklad metóda RELEX SMILE, ktorá sa používa na odstránenie krátkozrakosti a astigmatizmu. Má najstabilnejšie výsledky zo všetkých laserových metód a zbaví vás dioptrií bez bolesti. Metóda Z-LASIK vás zbaví krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Zákrok trvá iba pár minút. Už na druhý deň môžete ísť do práce a zrak sa vám stabilizuje už za pár dní od absolvovania operácie.

40 – 65 rokov: metóda PRELEX

Touto metódou sa odstraňuje presbyopia a je založená na výmene vlastnej šošovky za novú – umelú. Zbaví vás okuliarov nielen na čítanie, ale v prípade využitia trifokálnej šošovky vám umožní dobre vidieť na všetky vzdialenosti: nablízko, na strednú vzdialenosť aj do diaľky. Stačí absolvovať tento krátky zákrok a dáte navždy zbohom otravnému striedaniu okuliarov.

od 65 rokov: odstránenie sivého zákalu

Bojujete so sivým zákalom a aj s dioptriami do diaľky či nablízko, trápi vás astigmatizmus? Operačný zákrok s názvom PRELEX, vás dokáže zbaviť všetkých týchto problémov naraz. Stačí zvoliť tú správnu vnútroočnú šošovku.

Dôležitosť výberu očnej kliniky

Ak ste sa už rozhodli, že operáciu podstúpite, veľmi podstatný je aj pri výber očnej kliniky. Je prirodzené, že niektorí pacienti môžu mať z operačného zákroku strach, a preto potrebujú vedieť, že sú v dobrých rukách. Lekári očnej kliniky iClinic patria medzi špičku v oblasti oftalmológie. S laserovou chirurgiou očí majú dlhoročné skúsenosti – zrealizovali spolu už niekoľko desiatok tisíc operácií. Navyše, v iClinic pracujú s najmodernejšími technológiami, ktoré pravidelne obnovujú, aby svojim pacientom poskytli to najlepšie, čo súčasná oftalmológia ponúka.

