Žena sa po uštipnutí pavúkom dva mesiace zvíjala v agónii: Odporné, čo mala v rane!

Mladá žena kričala od bolesti pre hnisavý pupienok, ktorý lekári pôvodne považovali za uhryznutie pavúkom - predtým, ako z neho vyliezol červ.

Ako píše New York Post, používateľka TikToku bola zhrozená, keď videla „červa“, ktorý sa jej vynoril z chrbta po dňoch agónie.

Žena, známa ako loudladylibrary na sociálnej sieti, povedala, že to začalo, keď sa zobudila uprostred noci kričiac od bolesti. „Zdalo sa mi, akoby ma bodli do chrbta. Jediné, čo sme videli na mojom chrbte, bol malý pupienok," opísala, ako sa čoskoro objavila malá dierka, ktorá bola na dotyk horúca.

Bolesť sa stupňovala a diera sa zväčšila. Následne šla žena k lekárovi, ktorý povedal, že to bolo spôsobené uhryznutím pavúka. Dal jej antibiotiká, ale s bolesťou sa už nedalo nič robiť a hnis naďalej vytekal a dostával sa na oblečenie a posteľnú bielizeň. „Diera narástla do veľkosti 50-centovej mince. Keď ma manžel prezliekal, videl, že sa v dierke niečo pohybuje." Žena si pomyslela, že je to len mŕtve tkanivo. „Predstavte si môj šok, keď mi po ôsmich týždňoch agónie z rany vyliezol červ,“ prezradila.

Žena odhalila, že červ bol larvou hmyzu, ktorý sa jej dostal do chrbta a nakládol tam vajíčko. Myslela si, že to mohol preniesť komár – keďže kladú vajíčka na chrbát, aby ich ľudia preniesli do pekného čistého domova, ako je ľudská koža. Telesné teplo spôsobí, že sa vajíčka vyliahnu, keď komár uštipne ľudskú obeť, pričom larvy sa ponoria do rany po uhryznutí. Tento hmyz sa vyskytuje prevažne v strednej a južnej Amerike. Keď napadne ľudí, zvyčajne sa vyliahne jedna larva. Pripomína čmeliaka a nachádza sa vo väčšine štátov USA, odkiaľ táto žena zrejme pochádza.

Larvy zvyčajne opustia hostiteľa samy, ale je to bolestivý proces, pričom hroty na ich telách sa počas rastu zarývajú do kože. Odporúča sa nepokúšať sa ich odstrániť, pretože hroty môžu spôsobiť rozpad parazitov a viesť k infekcii. Odborník ich môže tiež odstrániť, ale často, keď si uvedomíte, v čom je problém, sú aj tak blízko k tomu, že samy odídu.