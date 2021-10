Veľká potupa pre Harryho: Najväčší poklad princeznej Diany zdedí Charlotte!

Podľa kráľovských zdrojov úradníci v paláci zaisťujú pre Charlotte nádherný predmet, ktorý mala princezná Diana na sebe vo svoj svadobný deň. Harryho dcéra Lilibet Diana zostane naprázdno.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Ako informuje Daily Star, očakáva sa, že princezná Charlotte zdedí vysoko cenené dedičstvo princeznej Diany – namiesto Lilibet Diany. Podľa GoodToKnow zdroje z paláca odhalili, že Charlotte, ktorá má teraz 6 rokov, bude mať „vyber z palácových klenotov“, keď bude dostatočne stará, pretože jej otec princ William (39) je druhý v nástupníckej línii na trón a ona je jeho jedinou dcérou.

Impozantným kúskom je očarujúca Tiara Spencer, ktorú mala Lady Diana v deň svadby s princom Charlesom 29. júla 1981. Táto krásna ozdoba hlavy bola v rodine Spencerovcov takmer storočie pred Dianiným veľkým dňom a mali ju na svadbách aj jej dve staršie sestry. Diadém bol čiastočne vyrobený zo svadobného daru, ktorý v roku 1919 dala Sarah Spencer Cynthii Hamiltonovej, Dianinej babičke, za jej manželstvo s vikomtom Althorpom. Použité boli aj ďalšie šperky patriace rodine Spencerových. Správy hovoria, že už prebiehajú diskusie o zabezpečení diadému, ktorý je momentálne v opatere Dianinho brata Charlesa.

Zdroj povedal: „William si je celkom vedomý toho, že gróf má vlastné dcéry, ale obaja sa zhodli, že Dianin ikonický kúsok patrí jej prvej vnučke.“ Iný kráľovský zdroj pre austrálsky magazín New Idea exkluzívne povedal, že Charlotte vie o diadéme vďaka tomu, že sa dozvedela o svojej starej mame Diane, a nemôže sa dočkať, až si ju jedného dňa vyskúša: „Lotte vie všetko o svojej babke Diane – napokon, Diana je jedno z jej stredných mien. Videla aj fotky, ako nosí diadém.“ Možno však bude musieť počkať až do svojej svadby a až potom ho bude môcť predviesť, pretože tradícia diktuje, aby nevesty počkali do svadobného dňa, kým si cenný kúsok oblečú. Charlotte sa má stať aj najbohatšou členkou kráľovskej rodiny a miliardárkou. Jedného dňa by mohla mať majetok v hodnote neuveriteľných 3,6 miliardy libier (4,3 miliardy eur).