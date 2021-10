Peniaze, práca, súkromie: Slováci povedali, ktorú sféru života im korona zhoršila najviac

Pandémia nového koronavírusu najviac negatívne ovplyvnila životy Slovákov v pracovnej sfére.

Túto možnosť zvolilo 42 % respondentov prieskume HR Pulse, ktorý zrealizoval pracovný portál Profesia.sk v spolupráci s iniciatívou Open HR fórum. Informovala o tom hovorkyňa Profesie Nikola Richterová. Na prieskume sa zúčastnilo viac než 3200 respondentov.

Viac než tretina ľudí (37 %) tiež priznala negatívne dosahy pandémie na súkromie a Slováci často naznačovali aj problémy pri štúdiu a vo finančnej oblasti. Pandémia nijako negatívne nedoľahla na 19 % respondentov a päť percent tiež označilo možnosť iné.

V oblasti pracovného života respondenti načrtli, že najväčší problém pri práci počas pandémie majú s ustrážením pracovnej doby, túto možnosť označilo 41 % respondentov. Menej než tretina tiež má problém sústrediť sa na prácu a zladiť rodinu s prácou. Zhruba 29 % respondentov tiež videlo problém s pracovným priestorom pri práci z domu a s udržiavaním kontaktu s kolegami.

"Naopak, z prieskumu vyplynulo, že Slováci nemajú takmer žiadne problémy s novými požadovanými digitálnymi zručnosťami a dohadovaním stretnutí on-line. Na tieto veci si pracovníci zvykli a vedia sa im prispôsobiť," skonštatovala Richterová.

Prieskum tiež ukázal, že veľká časť ľudí sa začala viac zaujímať o duševné zdravie, potvrdilo to 41 % respondentov. "Táto téma zasiahla najviac ľudí do 29 rokov," dodala Richterová. Naopak, nižší podiel bol pri respondentoch vo veku od 40 do 49 rokov.

Viac než polovica ľudí uviedla, že najväčšou podporou zo strany zamestnávateľa počas pandémie je pre nich flexibilný pracovný čas so zohľadnením súkromných potrieb. Tretina tiež povedala, že im pomáha samostatnosť pri riešení úloh či vhodné technické vybavenie na doma.

Respondenti ako najväčší problém práce z domu definovali vyrušovanie ostatnými členmi v domácnosti či nedostatočné vybavenie a nedostatočné priestorové možnosti pre prácu. "Presne 15 % respondentov potvrdilo, že malo problém s nedostatočnou komunikáciou s nadriadeným. Ďalších 11 % má problém s nedostatočným vedením," uzavrela Richterová.