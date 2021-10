Čierny okres Michalovce: Až tretina nových nakazených má menej ako 18 rokov

Približne tretina spomedzi 700 nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré počas uplynulého týždňa (18. - 24. 10.) zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Michalovciach, sa vyskytla u osôb do 18 rokov.

Epidemiológovia predpokladajú, že okres bude v čiernej fáze COVID automatu najmenej ďalšie dva týždne. Kontakty pozitívnych osôb im od pondelka pomáhajú trasovať štyria príslušníci ozbrojených síl. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok poskytla riaditeľka RÚVZ Janka Stašková.

"Došlo k veľmi prudkému nárastu ochorení v priebehu týždňa. Denne zaznamenávame do 200 prípadov pozitívnych osôb. Jednu tretinu nám predstavujú osoby do 18 rokov," povedala s tým, že keďže mladiství nie sú očkovaní, ani sa na COVID-19 netestujú, po nakazení sa v školskom kolektíve prinášajú nový koronavírus do svojich rodín. RÚVZ tak výskyt ochorenia eviduje v každej obci okresu.

Ako Stašková ďalej uviedla, všetci zamestnanci RÚVZ sú reprofilizovaní na pomoc pri riešení covidovej epidémie. V rámci epidemiologického vyhľadávania kontaktov denne realizujú okolo 120 telefonátov. "Pre epidemiológa je najdôležitejšie zastaviť proces šírenia nákazy, a ten sa dá zvládnuť jedine vtedy, keď čo najskôr sa dozvieme o kontaktoch, keď najskôr ich budeme karantenizovať a ony budú dodržiavať nami nariadené protiepidemické opatrenia," ozrejmila.

Ako podotkla, zamestnanci michalovského RÚVZ pri tejto činnosti denne čelia arogantnému a nezriedka i vulgárnemu správaniu kontaktovanej osoby. "Svedčí to o tom, že ľudia naozaj k tomu pristupujú nezodpovedne, nedisciplinovane a snažia sa zatajiť svoju prítomnosť v prítomnosti pozitívnej osoby," doplnila. Aj keď je podľa jej slov ťažko predpokladať ďalší vývoj epidemiologickej situácie, obyvatelia okresu si na uvoľňovanie opatrení budú musieť nejaký čas počkať. „Určite dva týždne ešte budeme v čiernej farbe," skonštatovala.

Michalovský RÚVZ plánuje počas aktuálneho týždňa vykonať približne 50 kontrol v gastroprevádzkach, počas ďalších 50 sa chce zamerať na prevádzky, ktoré by mali byť v čiernej farbe COVID automatu úplne uzavreté. Ide najmä o fitnescentrá, wellness a akvaparky. V ubytovacích zariadeniach je v tejto fáze povolené poskytovať len dlhodobé ubytovanie a ubytovanie na účely služobnej cesty alebo karantény. Reštaurácie nesmú prevádzkovať ani terasy.