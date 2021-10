V Česku skončila firma Bohemia Energy: Spolupracoval s ňou známy herec, slová plné ľútosti

Český herec Pavel Liška, ktorý hral v reklamných spotoch propagujúcich dodávateľa energií Bohemia Energy (BE), sa prostredníctvom svojho facebookového účtu vyjadril k náhlemu koncu tejto firmy.

Oceňovaný herec uviedol, že aj keď s danou spoločnosťou nemá v podstate nič spoločné, ospravedlňuje sa všetkým klientom, ktorí v tejto súvislosti pociťujú príkorie, informoval v nedeľu spravodajský webový portál Novinky.cz.

"Už je to vyše týždňa, čo mi prišiel e-mail z BE, že táto firma končí s podnikaním. Vôbec som tomu nerozumel, až po chvíli som pochopil, že je to realita," napísal 49-ročný herec vo vyhlásení. Liška uviedol, že bol približne pred štyrmi rokmi kontaktovaný reklamnou agentúrou.

Podľa svojich slov sa snaží ku spolupráci stavať zodpovedne a poukazuje na danú kauzu, keď takmer milión zákazníkov prišlo o dodávateľa energií, ale uznáva niekoľko pochybení tejto spoločnosti.

"Časť problému vidím jednoducho v riskovaní BE a nevytvorení si záloh do budúcnosti, aj pre také nepredpokladateľné globálne zvýšenie cien energií, ako sa teraz práve stalo. Rozumiem tomu, že k obchodu risk niekedy patrí, ale napriek všetkému považujem za zásadné, aby následky toho, keď sa to nepodarí, niesol len ten, kto riskuje," uviedol herec.

"Dnes už vieme, že sa to celé nepodarilo. Ovplyvní to však život mnohým ľuďom. Sám patrím k tomu miliónu zákazníkov BE, ktorí im dôverovali a využívali ich služby. Je mi to veľmi ľúto a všetkým, ktorí cítia príkorie, sa ospravedlňujem," dodal Liška.

Bohemia Energy, najväčšie zoskupenie alternatívnych dodávateľov energií v Česku s 900 000 odbernými miestami, sa rozhodla ukončiť podnikateľskú činnosť vrátane dodávky elektriny a plynu zákazníkom. Spoločnosť to oznámila 13. októbra s tým, že dôvodom je pretrvávajúci extrémny rast cien energií na veľkoobchodných trhoch.