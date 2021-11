Toto sa len tak nevidí: Nevesta má dvoch otcov, neskutočné, čo spravil jeden pre druhého

Nádhera! Videli ste už niečo také? Kelsey Griffith (27) má dvoch otcov, no je zvykom, že práve ten biologický odprevádza dcéru k oltáru. V jej príde ale vzniklo krásne prekvapenie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako informuje Flipboard, Jerry Ellenburg (55) sa chystal odprevadiť k oltáru svoju dcéru Kelsey. Nie je však jediný dôležitý muž v jej živote. Andy Wallace (60) je jej nevlastným otcom. Vedel, že spolu vychádzajú fantasticky. Jerry teda neotáľal a vyzval Andyho, aby sa k nim pridal.

Kelsey bola veľmi zvedavá na jeho reakciu. Netušil, čo ho čaká. Napokon bol poctený a vážil si, že mohol takto sprevádzať svoju nevlastnú dcéru. „Obaja otcovia tu pre mňa vždy boli v mnohých smeroch. Som veľmi rada, že môj otec zdieľal taký okamih s mojím nevlastným otcom," povedala Kelsey.

27-ročná žena z Birminghamu sa spoznala so svojím manželom Zacom Griffithom (29) pred deviatimi rokmi. Zasnúbili sa už v roku 2019, no kvôli pandémii COVID-19 museli svadbu odložiť. Avšak v máji tohto roka si už povedali vytúžené "áno".

Rodičia Kelsey sa rozviedli, keď mala sedem rokov. Po nejakom čase si jej mama našla ďalšiu lásku - Andyho. "Vzali sa, keď som mala 13 rokov, takže som skutočne vyrástla aj so svojím nevlastným otcom. Bola som požehnaná tým, že som mala skvelý vzťah so svojím otcom a nevlastným otcom počas celého môjho života," povedala. Andy nemohol chýbať ani na jej svadbe, no netušil, že bude Kelsey sprevádzať uličkou. Keď k nemu dorazila spolu s Jerrym, ktorý ho vyzval, aby sa k nim pridal, bol dojatý.

Kamaráti Kelsey boli vždy prekvapení ako títo muži spolu vychádzajú. Môže to byť celkom netradičný jav, no oni dvaja spolu dokonca aj hrávajú golf.