Rachel sa počas pôrodu poškodil mozog: Úžasné, čo už teraz mamička dokáže

Moment, ktorý by nechcela zažiť žiadna žena. Rachel Harry (39) z Llywn Onn porodila v roku 2012 svoju dcérku Freyu. Žiaľ, počas pôrodu sa vyskytli nečakané komplikácie.

Ako informuje Mirror, Rachel dostala počas pôrodu infarkt po tom, čo nezistená krvná zrazenina viedla k hypoxickému poraneniu mozgu. Lekári následne oznámili rodine príšernú správu. Žena už pravdepodobne nebude vedieť chodiť, sedieť alebo sama jesť.

Rachel však zobrala situáciu do vlastných rúk a veľkou oporou pre ňu bola dcéra Freya (9). Práve ona motivovala svoju mamu k tomu, aby cvičila počas lockdownu. A vyplatilo sa. Rachel dokázala spraviť niekoľko krokov bez pomoci! 39-ročná žena robila maximum ešte pred pandémiou koronavírus - absolvovala intenzívnu fyzioterapiu a aj logopedickú terapiu, aby mohla komunikovať.

Ale keď boli neskôr všetci zavretí doma, Freya sa rozhodla využiť tento čas efektívnejšie. "Počas pandémie to bolo pre nás naozaj ťažké. Nemali sme toľko opatrovateľských hodín. Je to ako so všetkým, bol tu obmedzený kontakt a starostlivosť. Takže sme toho veľa robili doma," povedala Rachelina mama Karan (62). Vyzdvihla veľmi prácu malého dievčatka, ktoré venovalo svojej mamičke veľké množstvo času. "Povzbudzovala svoju mamu, aby sa hýbala a chodila, a dokázala s ňou urobiť oveľa viac," dodala. Možno práve v tom mal lockdown jednu veľkú výhodu - Rachel si užívala svoj čas s Freyou a to na ňu tiež dobre vplývalo. Bolo vidieť, že celkovo sa zmenil jej postoj k životu.

"Všimli sme si zlepšenie v jej mobilite, kognitívnej stránke a jej komunikácia s Freyou prešla na inú úroveň. A vďaka tomu bola Rachel viac matkou, pretože Freya tu bola viac," vysvetlila Karan. Podľa nej je ale rovnako dôležité, aby malo dievčatko aj normálnych kamarátov a to správne detstvo. Musia nájsť rovnováhu.

Rachel sa o pár mesiacov dožije 40 rokov a rodina preto pre ňu vymyslela zaujímavú výzvu. Musí prejsť sama približne 400 metrov, aby tak spoločne oslávili tento veľký deň. Možno ju také niečo čaká aj v júli, pretože vtedy bude mať zase Freya 10. narodeniny. Žena okrem toho chce získať financie pre Clywd Riding Center, ktoré jej veľmi pomohlo.