Skvelá správa! Záchranári našli nezvestnú ženu (34): Bola v bezvedomí

Nezvestnú 34-ročnú ženu, ktorá sa mala nachádzať v priľahlých lesných porastoch za obcou Spišské Bystré v okrese Poprad, sa podarilo nájsť. Bola v bezvedomí. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Horských záchranárov o súčinnosť pri pátraní požiadala dopoludnia polícia. „Na miesto boli vyslaní štyria psovodi a dvaja záchranári HZS, ktorí sa zapojili do pátrania s ostatnými záchranárskymi zložkami a dobrovoľníkmi,“ uvádza s tým, že po tom, ako sa ženu v bezvedomí podarilo nájsť, jej záchranári poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne bola privolaná posádka leteckých záchranárov, ktorá si ju prevzala do opatery. Ženu letecky transportovali do popradskej nemocnice na ďalšie ošetrenia.