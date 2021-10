Rady letušky Sandry sleduje 7 milónov ľudí: Najlepšie sedadlo v ekonomickej triede a kam si radšej nesadať!

Rada nad zlato. Skúsená letuška Sandra Jeenie Kwon radí, kde a prečo by ste mali sedieť. Wau, toto ste vedeli?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informuje portál Mail online, Sandra pracuje ako letuška pre spoločnosť Emirates so sídlom v Dubaji. Na sociálnej sieti zdieľa svoje cenné tipy ohľadom cestovanie lietadlom. Vďaka tomu získala 7 miliónov sledovateľov.

V jednom videu odhalila, ktoré miesto je najlepšie na sedenie v ekonomickej triede. Je to sedadlo v uličke v polovici zadnej časti lietadla. Pri štandardnom lete s 52 radmi a šiestimi stĺpcami sú najlepšie sedadlá 49 C, D, F a G. Sú ďaleko od toalety a sú v uličke. Letuška okrem toho vysvetlila, že posadiť sa smerom k zadnej časti lietadla je najlepšie, lebo lietadlo sa zaplní najskôr spredu. To znamená, že budete mať viac priestoru pre seba. Upozorňuje ale, aby ste nechodili do posledných piatich radov. Sú blízko toalety a tá nevonia najkrajšie.