Ako je na tom kráľovná Alžbeta II.? Čo sa dialo po utajovanej hospitalizácii

Britská kráľovná Alžbeta II. sa postupne vracia k pracovným povinnostiam po tom, ako stredajšiu noc strávila v londýnskej nemocnici. Informovala o tom agentúra DPA.

Panovníčka sa nachádza na Windsorskom zámku, kam sa vrátila vo štvrtok napoludnie. Lekári jej predtým odporučili odpočinok a zrušenie plánovanej cesty do Severného Írska. Podľa Buckingahmského paláca má Alžbeta II. po návrate z Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna, kde podstúpila niekoľko preventívnych vyšetrení, naďalej "dobrú náladu". Ako uvádza DPA, podľa zdroja z okolia Buckinghamského paláca panovníčka odpočíva a vykonáva tiež "menej náročné pracovné povinnosti".

Kráľovná by si tak mohla napríklad čítať korešpondenciu z ikonickej červenej krabice, ktorú dostáva každý deň bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza, píše DPA.

Panovníčkina návšteva londýnskej nemocnice, do ktorej sa presunula autom namiesto helikoptéry, bola utajená až do momentu, keď o nej informoval bulvárny denník The Sun. Následne o tom vo štvrtok večer oficiálne informoval Buckinghamský palác. DPA pripomína, že Alžbeta II. strávila noc v zdravotníckom zariadení naposledy v roku 2013, keď bola na súkromnej klinike s príznakmi gastroenteritídy.

Agentúra AFP pripomína, že panovníčku minulý týždeň britské médiá po prvý raz zachytili na verejnosti používať vychádzkovú paličku.

Alžbeta II. má 95 rokov a je najdlhšie vládnucim britským monarchom a zároveň najdlhšie vládnucou ženskou panovníčkou v dejinách. Od roku 2016 je aj najdlhšie vládnucim súčasným panovníkom na svete.