Vyznáte sa v internete ako vaše deti? Urobte si tento test

Najmladšia generácia vyrastá doslova pred obrazovkami. Technické zručnosti detí a tínedžerov sú pozoruhodné. Viete, čo robia vaše deti, keď sa nepozeráte? Viete, kedy začínajú mať kvôli sociálnym sieťam či hraniu online hier problém?

Internet už bude neoddeliteľnou súčasťou našich životov navždy. Celkové odstrihnutie od neho teda nie je riešením, keďže bez vlastnej skúsenosti sa mladí ľudia nenaučia, ako s ním fungovať v dospelosti. Hodiny strávené s tabletom v ruke, pri hraním hier či vypisovaní si cez aplikácie im môžu uškodiť, a to fyzicky a aj duševne.

Aké varovné signály si u detí a tínedžerov všímať?

Trávi vaše dieťa viditeľne stále viac času vo virtuálnom svete a stráca záujem o iné aktivity? To je jeden z prvých varovných signálov, že niečo nie je v poriadku. „Narastanie závislosti od internetu má za následok to, že sa dieťa prestáva vedieť sústrediť v škole, má zlú náladu, objavujú sa úzkostné stavy. Varovným signálom je aj zvýšená únava, poruchy spánku, ale aj to, keď napríklad začne priberať na váhe, pretože sa prestáva pre čas za počítačom či s mobilom v ruke venovať fyzickým aktivitám a pohybu. To všetko by sme ako rodičia mali sledovať,“ upozorňuje Andrea Cox, odborníčka z občianskeho združenia DigiQ. Táto organizácia pracuje na projektoch pre deti a mladých ľudí s cieľom rozvíjať ich digitálnu inteligenciu a chrániť ich online bezpečnosť.

Ako sa doma rozprávať?

Ak ste rodičia, hovorte s deťmi o tom, s čím sa na internete stretávajú, čo robia rady a čo robia často, čo im na internete vadí. „Pokiaľ sa vám tínedžer zdôverí s niečím súkromným zo svojho online sveta, aj keby vám to nebolo úplne po vôli, snažte sa zachovať pokoj, nepodľahnúť hnevu a nemoralizovať. Pokúste sa s ním otvorene porozprávať a vysvetliť mu, na čo si treba dať pozor,“ radí Andrea Cox.

Vyznáte sa v týchto internetových pojmoch a situáciách? Otestujte seba aj svoje deti a porovnajte si, ako na tom ste.

1. S akým zámerom uverejňuje príspevky a komentáre internetový troll?

A) Pobaviť čitateľa, vyvolať pozitívne emócie.

B) Oklamať, vyprovokovať alebo zmanipulovať čitateľa.

C) Paralyzovať čitateľa, demotivovať ho od ďalšieho komunikovania s trollom.

2. Správanie človeka, ktorý pri stretnutí s iným človekom túto osobu prehliada a radšej volí venovať sa svojmu mobilnému telefónu než konverzácii, označujeme pojmom:

A) Phishing

B) Phubbing

C) Doxing

3. Ako dlho pred spánkom by sme mali vypnúť elektronické zariadenia a nevystavovať sa modrému svetlu?

A) 1 hodinu

B) 2 – 3 hodiny

C) Modré svetlo pre spánok nepredstavuje riziko.

4. Bitcoin je už od svojho vzniku kryptomena s najväčšou trhovou hodnotou spomedzi všetkých coinov. Ako sa nazýva špeciálny druh verejnej decentralizovanej databázy, ktorá chráni bezpečnosť krypto transakcií?

A) Ethereum

B) NFT

C) Blockchain

5. Viete, koľko ľudí už na celom svete používa internet? (údaj za júl 2021)

A) cca 3,4 miliardy (cca 43 % svetovej populácie)

B) cca 4,8 miliardy (cca 61 % svetovej populácie)

C) cca 6,1 miliardy (cca 77 % svetovej populácie)

Správne odpovede nájdete na konci článku.

Aby boli deti a mladí v online svete lepšie vyzbrojení

Mnoho mladých ľudí si uvedomuje, že nie všetko na internete je bezpečné. Niektorí z nich si dokonca vyhľadávajú informácie a aktívne sa zaujímajú aj o online bezpečie a zodpovednosť svojich rovesníkov. „Ide o témy ako kyberšikana, závislosť od sociálnych médií či hrania videohier. Chcú sa naučiť rozoznať, kedy to už s technológiami preháňajú, aj to, čo robiť, keď natrafia napríklad na fotky alebo videá zobrazujúce sexuálne násilie páchané na deťoch, či ako sa nestať obeťou krádeže osobných údajov v online svete a iných podvodov,“ vysvetľuje Andrea Cox z OZ DigiQ.

Odborníci z DigiG vďaka podpore z Nadácie KOOPERATIVA učia deti a tínedžerov, ako sa správať v online svete tak, aby nikomu neublížili a zároveň nikto neublížil im. Práve s týmto cieľom prebiehajú na školách po Slovensku bezplatné workshopy Cyber4Kids. Viac ako 500 žiakov a študentov bude rozprávať s expertmi o kybernetickej bezpečnosti, uplatňovaní kritického myslenia na internete a prečo je treba mať sa na pozore pred dezinformáciami a závislosťami, ktoré spôsobujú sociálne siete a gaming.

„Sme radi, že môžeme stavať na 7-ročných skúsenostiach v oblasti bezpečnosti detí. Založili sme vlastnú nadáciu a do sveta najmladších generácií sa chceme zahĺbiť ešte viac. A tie jednoznačne súvisia s internetom. V spolupráci s naším novým partnerom, občianskym združením DigiQ, sme pripravili spoločné projekty zacielené na rozvoj digitálnej inteligencie detí a mladých. Veríme, že tým prispejeme k tomu, aby viac porozumeli tomu, čo znamená bezpečnosť v online svete, aby dokázali prijať zodpovednosť za svoje správanie v tomto priestore a boli vďaka tomu aj pozitívnym prínosom pre spoločnosť,“ hovorí správkyňa Nadácie KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová. Viac o týchto projektoch sa dozviete na stránke nadácie.

Diskusiu na najpálčivejšie témy spojené s ochranou psychického zdravia a vývoja detí a tínedžerov, ktorej súčasťou sú aj odborníci z organizácie DigiQ, Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie KOOPERATIVA, si môžete pozrieť tu.

Správne odpovede – 1b, 2b, 3b, 4c, 5b.