Šéfovia štátov EÚ sa zhodli na spoločnom postupe so zdražovaním energií! Dohodu najskôr blokoval Babiš

Po viac ako štvorhodinovej debate sa dnes prezidenti a premiéri krajín Európskej únie zhodli na spoločnom postupe, ako sa vyrovnať s rýchlo rastúcimi cenami energií.

Záväzné závery summitu najskôr zablokoval český premiér Andrej Babiš, ktorý požadoval reguláciu trhu s emisiami (ETS). Rada lídrov však podľa diplomatických zdrojov nechcela pripustiť príliš veľké zásahy do trhu a do spoločného vyhlásenia nakoniec pribudla výzva Európskej komisii, aby preverila fungovanie ETS. Summit tiež chce, aby komisia pripravila dlhodobejšie opatrenia na zabezpečenie "dostupných cien" energie a zníženie závislosti od jej dovozu. Šéfovia štátov až do večerných hodín diskutovali o odporúčaniach Európskej komisie, ktorá minulý týždeň navrhla vplyv zdražovania zmierniť cielenými a dočasnými daňovými úľavami či finančnou podporou ohrozených skupín obyvateľov. V dlhodobejšej perspektíve komisie hovorí o spoločných nákupoch plynu či rozširovanie strategických zásob.

Lídri Francúzska, Španielska či Česka však už pred summitom dávali najavo, že chcú ísť ďalej a reformovať trh s elektrinou či regulovať ceny emisných povoleniek. Hlavnou spornou témou večera sa podľa zdroja oboznámeného s priebehom rokovania ukázali byť spomínané kvóty, ktoré chce do záverov presadiť Babiš, podľa ktorého sú ich ceny neúnosne vysoké. Český premiér pred summitom vyhlásil, že chce usilovať o úpravu únijných pravidiel v snahe zabrániť "špekulatívnemu kapitálu" v nákupe emisných kvót.

Podobné výraznejšie kroky však podľa spomínaného diplomata narážali na odpor lídrov Holandska, Belgicka a ďalších štátov, podľa ktorých nie je nutné dočasné zdraženie riešiť tak zásadnými zásahmi do dosiaľ fungujúceho únijného trhu. Európska komisia tvrdí, že ETS sa na zdraženie energií prejavuje len okrajovo a hlavné príčiny sú vo vysokej dopyte spôsobené pokrizovým oživením a nedostatočných zásobách plynu.

Do záverov sa nakoniec dostala výzva komisiu, aby "preverila fungovanie trhu s plynom a elektrinou, rovnako ako ETS" a za pomoci európskeho regulátora ESMA.

