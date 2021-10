Exemplárny trest! 24 podpaľačov popravili za založenie lesných požiarov

V Sýrii popravili v stredu 24 ľudí usvedčených z úmyselného založenia vlaňajších ničivých lesných požiarov.

Oznámilo to vo štvrtok sýrske ministerstvo spravodlivosti, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.

Rezort spravodlivosti uviedol, že popravení boli obvinení z toho, že sa "použitím horľavého materiálu dopustili teroristických činov, ktoré viedli k smrti a škodám na štátnej infraštruktúre, ako aj verejnom a súkromnom majetku". Ďalších 11 ľudí odsúdili na celoživotný a štyri ďalšie osoby na časovo obmedzený výkon nútených prác. V súvislosti so zakladaním požiarov odsúdili aj päť mladistvých, a to na väzenské tresty v rozmedzí od 10 do 20 rokov. Totožnosť odsúdených úrady nezverejnili a neinformovali ani o tom, kde a akým spôsobom prebehli popravy.

Osoby podozrivé zo založenia ničivých požiarov, ktoré vlani v septembri a októbri postihli provincie Lázikíja, Homs a Tartús, sa podľa vyjadrenia rezortu spravodlivosti podarilo vyšetrovateľom identifikovať koncom minulého roka.

"Priznali sa k založeniu požiarov na viacerých miestach v týchto troch provinciách. Priznali sa tiež k tomu, že zvolávali stretnutia, na ktorých požiare plánovali," informovalo ministerstvo spravodlivosti. Rezort dodal, že vlani bolo zaznamenaných 187 takýchto požiarov, ktoré postihli dovedna 280 obcí a dedín.

Požiare podľa ministerstva spustošili 13.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, 11.000 hektárov lesných porastov a poškodili tiež viac ako 370 domov. Podľa správ štátnych médií pri nich zahynuli prinajmenšom traja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Sýrske zákony uvádzajú možnosť trestu smrti za terorizmus, podpaľačstvo či dezerciu z armády, uvádza ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Odsúdených na trest smrti zvyčajne popravia obesením.