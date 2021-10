Izrael otvára hranice: Ľudia do krajiny môžu voľne cestovať, má to však háčik

Jednotlivci prichádzajúci zo zahraničia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, budú môcť od budúceho mesiaca opäť vstúpiť na územie Izraela.

S odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie tamojšej vlády o tom informovala agentúra Reuters.

Ako uvádza Reuters, ide o ďalšie uvoľňovanie reštrikcií pre prichádzajúcich cudzincov, ktoré úrady v Izraeli zaviedli vlani v čase vypuknutia pandémie. Plán vypracovaný ministerstvom cestovného ruchu, rezortom zdravotníctva a premiérom Naftalim Bennettom umožní od 1. novembra pricestovať do Izraela cudzincom zaočkovaným počas posledných šiestich mesiacov proticovidovými vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac a Sinopharm. Podľa tohto plánu môžu do Izraela vstúpiť aj tí, ktorí toto ochorenie prekonali.

Plán ešte musí schváliť vláda, pričom bude "aktualizovaný podľa vývoja pandémie a výskytu nových variantov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Bennett v nedeľu oznámil svojim ministrom, že krajina sa súbežne s ústupom aktuálnej vlny pandémie, v ktorej je dominantným koronavírusový variant delta, pripravuje aj na scenár Omega, čo je krycí názov pre prípadný nový variant, píše Reuters.

Izraelské hranice sú pre cudzincov do značnej miery uzavreté od marca 2020. V posledných mesiacoch však vláda umožnila vstúpiť do krajiny malým skupinám zaočkovaných príchodzích, ako aj blízkym príbuzným Izraelčanov. Ministerstvo cestovného ruchu však tvrdo presadzuje, aby do Izraela mohli pricestovať všetci zaočkovaní turisti. Rezort zdravotníctva naopak vzhľadom na riziko výskytu nových koronavírusových variantov vyzýva na opatrnosť, píše Reuters.

V stredu v Izraeli zaznamenali 1021 prípadov ochorenia COVID-19. V súčasnosti krajina eviduje viac ak 15.000 aktívnych prípadov covidu, pričom vo vážnom stave je 331 ľudí.