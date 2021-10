Česko rapídne sprísňuje pandemické opatrenia! Vysoké nárasty nových prípadov a hospitalizovaných

Česká vláda v piatok schválila niekoľko nových opatrení na zmiernenie prudkého nárastu nákaz koronavírusom.

Na pracoviskách budú od pondelka povinné respirátory. Od prvého novembra budú zase reštaurácie, bary či nočné kluby musieť kontrolovať, či ich zákazníci majú doklad potvrdzujúci očkovanie, negatívny test alebo zotavenie sa z ochorenia COVID-19. Vláda tiež obmedzila obdobie platnosti negatívnych testov na koronavírus. Testy pritom už nebudú preplácať zdravotné poisťovne, ak nie sú na medicínske účely.

Denný prírastok nových infekcií v utorok predstavoval 3 246 prípadov COVID-19. To je dvojnásobne viac ako pred týždňom a najviac do 20. apríla, uviedlo v stredu české ministerstvo zdravotníctva. Počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov v Česku za sedem dní stúpol na 117. Zvyšuje sa tiež počet hospitalizácií a úmrtí v dôsledku COVID-19. V utorok bolo v nemocniciach 620 pacientov s COVID-19, z toho zhruba 100 vo vážnom stave. To je viac ako dvojnásobne vyšší počet ako pred dvomi týždňami. Za uplynulých sedem dní na COVID-19 zomrelo 51 ľudí.

Česko sa zaradilo k najhoršie zasiahnutým krajinám v Európskej únii s 1,7 miliónom potvrdených infekcií a 30 574 úmrtiami v dôsledku COVID-19. Plne zaočkovaných je niečo nad šesť miliónov z 10,7 milióna obyvateľov krajiny, čo je pod priemerom Európskej únie.