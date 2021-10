Spojené štáty opäť dosiahli, čo chceli: Španielský súd schválil vydanie bývalého šéfa rozviedky

Španielsky Najvyšší súd odsúhlasil v stredu vydanie bývalého šéfa venezuelskej vojenskej rozviedky Huga Armanda Carvajala do USA, kde je stíhaný za obchodovanie s drogami.

Informovali o tom agentúry AP a Reuters.

Súd súhlasil s extradíciou Carvajala do USA po tom, ako mu bol v Španielsku zamietnutý politický azyl, proti čomu sa však môže ešte odvolať. Carvajalov právnik Nielson Vilela pre agentúru Reuters uviedol, že neočakáva okamžité vydanie svojho mandanta do Spojených štátov, pretože ten v Španielsku figuruje ako svedok aj v ďalších konaniach. Americkí predstavitelia sa domnievajú, že Carvajal by mohol poskytnúť informácie o údajných drogových aktivitách prezidenta Nicolása Madura a jeho spolupracovníkov.

Huga Armanda Carvajala zadržali 9. septembra v Madride. Podľa polície tam žil v malom byte v úplnej izolácii, pričom nevychádzal von ani sa nepozeral z okna. Na úteku bol od novembra 2019.

Carvajal, známy ako "El Pollo" (Kurča), pôsobil v rokoch 2004-2011 na čele venezuelskej vojenskej spravodajskej služby. Bol blízkym spolupracovníkom vtedajšieho venezuelského lídra Huga Cháveza. O funkciu prišiel potom, ako vo februári 2019 vyjadril podporu vodcovi opozície Juanovi Guaidóovi, ktorý sa krátko predtým vyhlásil za úradujúceho prezidenta Venezuely. Carjaval potom utiekol do Dominikánskej republiky a odtiaľ do Španielska. Americké ministerstvo financií po Carvajalovi pátra už dlhší čas, pričom ho podozrieva, že poskytoval Revolučným ozbrojeným silám Kolumbie (FARC) podporu pri obchodovaní s drogami.

Na základe obžaloby vznesenej v New Yorku v roku 2011 Carvajala obvinili z toho, že v roku 2006 koordinoval prepravu viac ako 5,6 tony kokaínu z Venezuely do Mexika, pričom kontraband mal byť doručený do USA. Ak Carvajala, ktorý všetky obvinenia popiera, uznajú za vinného, hrozí mu desať rokov väzenia až doživotie.