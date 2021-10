Denné prírastky covidu v Británii rapídne stúpajú! Vláda má plán B v prípade núdze

Británia zaznamenáva v súčasnosti vysoké denný prírastky pozitívne testovaných na koronavírus – za utorok viac než 49.000 –, avšak počas kulminácie predchádzajúcej vlny v januári boli počty nových denných prípadov pravidelne nad 50.000, pričom rekord bol 68.000.

Informovala o tom v stredu stanica BBC.

Nižšie sú aj štatistiky hospitalizovaných a tiež úmrtí. Británia mala 20. januára 1820 úmrtí v spojitosti s covidom, v utorok to bolo 179. Dvanásteho januára prijali do nemocníc takmer 4600 ľudí s covidom, teraz je to menej než 900 denne. BBC však pripomína, že v januári sa iba začínalo s očkovaním proti covidu, pričom v súčasnosti je plne zaočkovaných takmer 80 percent populácie nad 12 rokov.

Šéfka britskej Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Jenny Harriesová na stredajšej tlačovej konferencii upozornila, že týždenný priemer úmrtí nerastie, avšak denné počty sa v posledných dňoch "uberajú zlým smerom". Pribúdajú aj pacienti v nemocniciach.

Minister zdravotníctva Sajid Javid na tlačovej konferencii uviedol, že "rozhodnutie (vlády) začať žiť s vírusom bolo správne". Ak by však bolo nevyhnutné pristúpiť k plánu B, vláda by mohla zaviesť povinnosť nosiť rúška napríklad vo verejných budovách, dodal. Ľuďom zároveň odporučil očkovanie proti covidu i chrípke. Ako informoval, tretiu dávku vakcíny proti covidu v Británii dostali už štyri milióny ľudí.

Vláda zároveň oznámila nákup antivirotík proti covidu, ktoré by počas tejto zimy mali byť "prelomové". Molnupiravir od farmaceutickej spoločnosti Merck a Ritonavir od Pfizeru budú podávané najrizikovejším skupinám. Očakáva sa od nich zmierenie príznakov covidu, a teda aj menší nápor na nemocnice. Molnupiravir v nedávnych klinických skúškach znížil riziko hospitalizácie alebo úmrtia o polovicu. Oba prípravky však musí najprv posúdiť britský regulačný orgán.