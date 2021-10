Publicista Hrabko to nevidí ružovo: Vo vládnej koalícii stále panuje chaos a zmätok

Hoci je čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy na Slovensku viazané aj na realizáciu štrukturálnych reforiem, zmyslom reforiem musí byť v prvom rade zlepšenie života občanov a nie iba čerpanie európskych finančných zdrojov.

V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

„Robiť reformy pre reformy nie je nikdy dobré. Reformy majú byť zmysluplné,“ zdôraznil Hrabko. Pripomenul, že jedna vec je formulovať Plán obnovy a druhá jeho realizácia. „Teraz už sme v druhej fáze a hneď na začiatku vidíme, aké problémy to prináša,“ uviedol. Poukázal pritom na chýbajúcu politickú podporu plánu reformy nemocníc aj projektu novej súdnej mapy.

Očakáva, že vláda sa bude snažiť nájsť dohodu na takej podobe reforiem, ktorá umožní čerpanie financií z Plánu obnovy a zároveň bude politicky priechodná.

V prípade projektu ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), ktorej cieľom je presunúť správu štátnych pozemkov v národných parkoch na ochranárov, vidí Hrabko šancu na dohodu. „Zatiaľ je z koalície proti hnutie Sme rodina, a to by podľa mňa minister Budaj mohol zvládnuť rokovaním s Borisom Kollárom. A môže hľadať aj ďalšiu podporu. Osobne si myslím, že by stálo za to pokúsiť sa hľadať podporu v parlamente naprieč politickým spektrom,“ poznamenal Hrabko.

Aktuálne rokovanie parlamentu považuje Hrabko za ťažko predikovateľné. „Na schôdzi je viac ako 90 bodov, čo je veľa. Istým spôsobom to poukazuje na pokračujúci chaos a zmätok vo vládnej koalícii. Zďaleka nie všetko, čo bude na schôdzi, je už dohodnuté. A keď sa budete dohadovať v priebehu schôdze, nemáte to pripravené, tak to môže skončiť všelijako,“ konštatoval Hrabko.

Mediálne najväčšiu pozornosť podľa neho zatiaľ vzbudzuje iniciatíva poslancov okolo Anny Záborskej (OĽANO) na sprísnenie pravidiel interrupcií. „Každého pol roka prichádzajú raz jedni, raz druhí poslanci s takouto aktivitou, ktorá sa týka interrupcií. Aj keď podľa môjho názoru nie je potrebná. Máme tu rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého je súčasná legislatíva v súlade s ústavou,“ zhrnul Hrabko. Pred parlamentom stoja podľa neho omnoho akútnejšie výzvy, ako je táto.