Tak je to jasné: Lengvarský povedal, čo bude s cestovaním na Dušičky!

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) očakáva na konci októbra denne 2500 až 3500 pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Lengvarský vyhlásil, že v súvislosti s blížiacimi sa Dušičkami neuvažuje nad sprísnením cestovania ani nad zavedením celoplošného testovania. Vo štvrtok (21. 10.) by sa malo zaoberať konzílium odborníkov aj výhodami pre zaočkovaných v tzv. čiernych okresoch.

"Nechcem vstupovať do toho, do ktorých opatrení je možné siahnuť a do ktorých nie," podotkol minister. Od pondelka 25. októbra bude desať okresov v čiernej fáze. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 30 okresov. Červených okresov bude 27, oranžových 12.