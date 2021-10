Veľká debata o reforme národných parkov: Budaja prekvapilo, kto stojí za Kollárom

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) je pripravený rokovať s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) o reforme národných parkov.

Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Je presvedčený, že výsledok rokovania bude pozitívny.

Stretnutie podľa Budaja inicioval Kollár, ktorý sa mu zatiaľ neozval. Niektorým jeho výhradám rozumie, iné opravuje. Minister tvrdí, že OĽANO, SaS aj Za ľudí reformu podporujú a plne za ňou stoja. "Skôr či neskôr budú mať národné parky právnu subjektivitu a zbavia sa 'drancovačov a zneužívačov'."

Budaja prekvapilo, že za Kollárom stoja pri návrhu ľudia spojení s ĽSNS. "Roky o vidiek nikto neprejavil záujem. Teraz tam môžu prísť peniaze z plánu obnovy, ak sa tento projekt zmarí, plán obnovy sa zastaví. To má vážne dosahy."

Kollár minulý týždeň vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Novelu chce prijať až po zonácii národných parkov.

Rokovanie o návrhu presunuli

Vláda nebude na svojom stredajšom zasadnutí rokovať o reforme národných parkov. Poslanecký návrh novely zákona, ktorý ju prináša, z programu stiahli. Informoval o tom šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). Spolu s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) má nachystať memorandum, ktoré má rozptýliť obavy z presunu štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov.

"Prebehne rokovanie. Keď nezískam súhlas, predložím to na vládu a budem to predkladať aj v Národnej rade SR počas celého volebného obdobia," avizoval Budaj. Memorandum chce zverejniť na budúci týždeň v pondelok (25. 10). O návrhu by sa malo hlasovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár odmieta, že by hnutie reformu blokovalo. Argumentuje, že proti sú aj niektorí poslanci OĽANO či Za ľudí. "Pán Budaj vedel, prečo sa rokovanie prerušilo, nemá garantovanú jednotnú podporu ani vo vlastnom klube," hovorí Kollár. Tvrdí, že takýto návrh musí prejsť riadnym legislatívnym procesom a nemá sa predkladať cez poslanecký návrh.