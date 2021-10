V Bratislave niekto zámerne poškodil kostol, Zvolenský má obavy o veriacich

Správa o zámernom poškodení Kostola Ducha Svätého v bratislavskej Dúbravke bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského veľmi prekvapila.

Zároveň v ňom vyvolala vážne obavy o bezpečnosť veriacich, ktorí prichádzajú do tohto kostola. Informuje o tom Bratislavská arcidiecéza na sociálnej sieti.

STREĽBA NA KOSTOL? POLÍCIA SA NOČNÉMU VYČÍŇANIU V BRATISLAVE INTENZÍVNE VENUJE Počas tohto víkendu sme prijali... Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Utorok 19. októbra 2021

"Zároveň som presvedčený, že sa to v konečnom dôsledku dotýka každého človeka. Dúfam, že nás to posilní vo vedomí, že vyvolávanie nenávisti a pocitu ohrozenia voči jednotlivcovi alebo inštitúcii musí zostať neprijateľné pre všetkých," povedal Zvolenský. Ako dodal, nech to motivuje k ešte väčšej vzájomnej úcte v medziľudských vzťahoch.

Neznámy páchateľ v bratislavskej Dúbravke poškodil kostol. Incident, keď bola poškodená vitráž okien na chráme, sa mal odohrať v noci zo soboty (16. 10.) na nedeľu (17. 10.). Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.