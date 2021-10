Bude možné zapísať si do dokladu pohlavie X? Minister Mikulec reaguje na reči Uhríka

Pohlavie X v slovenskom občianskom preukaze neexistuje. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti.

Odmietol tak tvrdenia europoslanca Milana Uhríka. "Zapísať do dokladu pohlavie X na základe svojvoľného rozhodnutia dospelého občana evidovaného ako muž alebo žena nie je možné. Na Slovensku zatiaľ nie je prijatá legislatíva na určenie iného pohlavia ako mužského alebo ženského," vysvetlil Mikulec.

Ako uviedol, slovenský právny a spoločenský poriadok špecifikuje dva druhy pohlavia (mužské a ženské), a to na základe identifikovateľného súboru znakov.

V prípade, že sa nedá ihneď po pôrode medicínsky určiť pohlavie dieťaťa, matriky nezapíšu do informačného systému dieťa okamžite, ale vyčkajú na lekársky posudok. "Trvá to pár dní, matrika však do rodného listu a následne do informačného systému zapíše mužské alebo ženské pohlavie dieťaťa na základe lekárskeho posudku," doplnil minister.