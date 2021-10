Čaputová vymenovala troch nových generálov: Je medzi nimi aj kozmonaut Ivan Bella

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala plukovníkov Alexandra Kollárika a Slavomíra Verčimáka do vojenskej hodnosti brigádneho generála.

Generálmajora Vladimíra Šimka povýšila do hodnosti generálporučíka. Brigádnym generálom vo výslužbe sa stal doterajší plukovník vo výslužbe a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.

Vymenovanie a povýšenie má podľa hlavy štátu veľký spoločenský význam. Vníma to ako prejav toho, že sa kontinuálne zlepšuje pripravenosť ozbrojených síl na plnenie ich ústavnej a zákonnej misie.

Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl prezidentka poďakovala vojakom nielen za profesionálne kvalitný výkon vojenskej služby, ale aj za široký rozsah pomoci občanom a podporu iným rezortom v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej následkami. "Ozbrojené sily aj v tejto súvislosti neustále dokazujú, že sú pevným a spoľahlivým prvkom systému obrany štátu, že sú príkladom v obetavej práci pre vlasť," ocenila Čaputová.

Od generálov prezidentka očakáva, že budú pokračovať v zabezpečovaní obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky a v prípade potreby naďalej pomáhať obyvateľom. "Očakávam tiež, že budete podporovať zdravé civilno-vojenské vzťahy v našej demokratickej spoločnosti, šíriť dobré meno ozbrojených síl a formovať ich podľa potrieb obrany štátu a našich spojencov. Nie sú to malé očakávania, ale som presvedčená, že urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste oprávnené očakávania verejnosti naplnili," vyhlásila Čaputová.

Verčimák sa v mene vymenovaných a povýšených vojakov poďakoval prezidentke sa prejavenú dôveru. Deklaroval ich pripravenosť a odhodlanosť byť tam, kde ich bude republika potrebovať.

Bella: Vymenovanie za brigádneho generála je ocenením i záväzkom do budúcnosti

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella vníma vymenovanie do hodnosti brigádneho generála vo výslužbe ako ocenenie svojej celoživotnej práce v prospech ozbrojených síl i pre dobré meno Ozbrojených síl SR, letectva, ministerstva obrany, ako aj Slovenskej republiky. Hovorí tiež o záväzku do budúcnosti. Povedal to po utorkovom vymenovaní v Prezidentskom paláci.

"Venoval som sa hlavne práci s mládežou, motivácii mladých ľudí, aby neboli skeptickí, videli, že sa dajú dosiahnuť veľké ciele v každej dobe, len človek musí mať cieľ, chopiť sa príležitosti a tvrdo na sebe pracovať," skonštatoval. Lietanie do vesmíru považuje Bella za poslanie, komerčné lety podľa neho so skutočnou kozmonautikou až tak veľa spoločného nemajú. "Kozmonauti plnia zodpovedné úlohy, toto komerčné lietanie je o niečom inom, aby človek zažil dobrodružstvo, videl Zem z iného uhla pohľadu, zažil niečo, čo mohlo zažiť len málo ľudí," načrtol.

Bývalý vojenský letec a prvý slovenský kozmonaut pripustil, že lietanie mu chýba. Dnes už lieta iba ako pasažier. V súčasnosti pracuje v leteckom a námornom vyšetrovacom útvare Ministerstva dopravy SR. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) skonštatoval, že vymenovanie Bellu do generálskej hodnosti je ocenením jeho pôsobenia nielen v rezorte obrany i ako prvého slovenského kozmonauta. "Už takmer štvrťstoročie sa dennodenne stretáva s občanmi SR, so študentmi, deťmi, a vysvetľuje im všetky náležitosti prvého letu samotného prvého letu, ale aj fungovania ozbrojených síl," zdôvodnil.