Na čo sa môžete tešiť? Takto budú vyzerať vianočné trhy v Bratislave

Na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste by sa mohli tohtoročné vianočné trhy konať od 26. novembra do 23. decembra.

Na rozdiel od minulého roka, keď tradičné vianočné stánky nahradili flexibilné foodtrucky, sa tentoraz pripravuje na klasický stánkový predaj. Či a v akej forme sa trhy budú konať však bude závisieť od pandemickej situácie.

Chýbať by nemal ani vianočný kultúrny program, avšak aj ten by tento rok mal prejsť úpravou. Mestská časť prichádza s festivalom Šťastné a veselé, v rámci ktorého by ľudia za vianočnou atmosférou nemuseli ísť výhradne do centra mesta. Nový koncept chce atmosféru adventu priniesť do rôznych kútov vrátane rezidenčných častí. "Chceme ísť s vianočnými koncertmi a 'performáciami' na miesta, ktoré sa s kultúrnymi podujatiami štandardne nespájajú," približuje Ľubica Hustá, vedúca referátu kultúry staromestského miestneho úradu.

Vianočnú atmosféru bude dotvárať vianočné osvetlenie, ako aj na vianočné stromčeky. K tomu tradičnému na Hviezdoslavovom námestí by mal pribudnúť aj vianočný stromček na Rázusovom nábreží pri Propelleri. "Vlani bola svetelná výzdoba centra mesta skromná, už preto, že historické jadro mesta bolo de facto vyľudnené. Tento rok sa ulice znova rozsvietia," ubezpečuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Podujatie Staromestské vianočné trhy 2021 sa bude konať iba v prípade, že sa okresy Bratislava I - V budú v rámci COVID automatu nachádzať maximálne v oranžovej farbe, teda stupni ostražitosti. Podujatie bude v režime OTP.

Vianočné trhy pripravuje tento rok aj hlavné mesto. Konať by sa mali od 26. novembra do 22. decembra na Hlavnom a Františkánskom námestí. Ich režim sa taktiež prispôsobí aktuálnej pandemickej situácii. Mesto nevylučuje, že ak bude kritická, zváži otvorenie trhov.