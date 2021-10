Na Trumpa si posvietil súd: Napadla jeho ochranka skupinu demonštrantov?

Bývalý prezident USA Donald Trump v pondelok vypovedal pod prísahou v rámci civilného súdneho procesu, ktorý iniciovala skupina demonštrantov tvrdiaca, že ich v roku 2015 v New Yorku napadli Trumpovi ochrankári.

Právnik poškodených, Benjamin Dictor, na tlačovej konferencii informoval, že Trump vypovedal prostredníctvom videokonferencie z budovy Trump Tower v centre Manhattanu.

"Prezident bol presne taký, ako by ste čakali," uviedol Dictor s tým, že Trump sa správal i odpovedal na otázky v obvyklom štýle, ako sa to od neho aj dalo čakať.

Podanie svedectva prostredíctvom videokonferencie Trumpovi minulý týždeň nariadila sudkyňa najvyššieho súdu v New Yorku Doris Gonzalezová.

Skupina protestujúcich podala svoju žalobu ešte v roku 2015, pričom tvrdili, že Trumpova ochranka na nich zaútočila, keď v septembri toho istého roku demonštrovali pred budovou Trump Tower kvôli komentárom vtedajšieho prezidentského kandidáta, že mexickí prisťahovalci sú zločinci a násilníci.

"Prinášajú drogy, prinášajú zločin, sú násilníci," povedal Trump v prejave 16. júna, v ktorom oznámil svoju kandidatúru.

Trumpov hovorca Taylor Budowich na žiadosť o komentár k vývoju kauzy bezprostredne nereagoval.

Trump čelí niekoľkým občianskym súdnym sporom, ktoré súvisia s jeho správaním sa a konaním pred nástupom do prezidentského úradu a počas neho.

Začiatkom októbra dal sudca štátu New York Trumpovi lehotu do 23. decembra, aby sa dostavil na vypočutie v kauze žaloby za ohováranie, ktorú podala Summer Zervosová, niekdajšia účastníčka Trumpovej televíznej reality šou The Apprentice.

Zervosová prišla v roku 2016, počas predvolebnej kampane, s tvrdením, že Trump ju v roku 2007 bez jej dovolenia bozkával a obchytkával.

Zervosová síce Trumpa zažalovala v januári 2017, ale prípad zostával nedoriešený, pretože Trump tvrdil, že úradujúceho prezidenta nemožno žalovať.

Táto kauza sa tak začala riešiť až vtedy, keď demokratický kandidát Joe Biden v roku 2020 vyhral prezidentské voľby, vďaka čomu sa Trump stal súkromnou osobou, čo svojím rozhodnutím z marca potvrdil aj najvyšší súd v New Yorku.

Trumpova právnička v tomto prípade, Alina Habbaová, odmietla Zervosovej obvinenia a označila žalobu za neopodstatnenú.