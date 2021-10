Protest v talianskom Terste: Demonštrantov nezastavil ani zásah polície

Polícia v talianskom meste Terst zasiahla v pondelok vodnými delami a slzotvorným plynom proti účastníkom akcie zvolanej na protest proti povinnosti preukazovať sa na pracovisku covidpasom, ktorí od minulého piatku blokujú jeden z hlavných vstupov do prístavu. Štrajkujúci sa napriek tomuto zásahu polície odmietali rozísť.

Časť z nich sa podvečer vydala do centra mesta, kde chceli v proteste pokračovať pred vládnymi budovami, informovala agentúra Reuters.

Podľa talianskych médií pri potýčkach s demonštrantmi sa v pondelok zranili najmenej traja policajti.

Talianska vláda tvrdí, že povinné preukazovanie sa zdravotným preukazom na pracovisku je potrebné na zaistenie bezpečnosti zamestnancov i na povzbudenie váhajúcich, aby sa dali zaočkovať.

Toto nariadenie bude platiť do konca roka. Zamestnanci, ktorí sa pokúsia nastúpiť do práce bez tohto osvedčenia, budú suspendovaní bez nároku na náhradu mzdy a bude im hroziť pokuta do 1500 eur.

Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina Talianov toto vládne ustanovenie podporuje, ale hlasno sa prejavujúca menšina tvrdí, že vláda takto zasahuje do ich základných pracovných práv.

Podľa vládneho dokumentu, ktorý minulý týždeň mala k dispozícii agentúra Reuters, covidpas v Taliansku nemá približne 15 percent zamestnancov súkromného a osem percent zamestnancov verejného sektora.

Pokiaľ ide o zamestnancov prístavu v Terste, neočkovaných tam je asi 40 percent prístavných robotníkov. Aj v samotnom meste je v porovnaní so zvyškom Talianska vyšší podiel ľudí odmietajúcich očkovanie.

Zamestnanci prístavu v Terste vyhlásili štrajk ešte minulý piatok napriek tomu, že im boli ponúknuté bezplatné testy na koronavírus, pripomína AFP. Ich protest následne prilákal demonštrantov z celého mesta.