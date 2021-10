David si myslel, že je stále unavený z práce: Bolo za tým niečo zákerné

Myslel si, že je unavený z práce, no mýlil sa. David Brownlees (44), otec štyroch detí, bojuje so zákerným ochorením.

Ako informuje Daily Mirror, David si myslel, že ho vyčerpávajú nočné služby v práci. Pravda bola však niekde úplne inde. Otcovi štyroch detí diagnostikovali rakovinu obličiek. Bol vo veľkom šoku, keď sa to dozvedel. Nemal ani žiadne symptómy, ktoré sú charakteristické pre toto ochorenie. Na Vianoce 2019 si myslel, že to prehnal s jedlom a mal silné bolesti brucha. Išiel k doktorovi, ktorý si myslel, že má žlčníkové kamene. Všetko sa zmenilo, keď ho vyšetrovali prostredníctvom ultrazvuku. "O dva dni neskôr som bol na CT vyšetrení a vtedy mi povedali, že ide o rakovinu," uviedol.

Zákernú chorobu mu diagnostikovali 25. januára 2020 a 2. marca mu odstránili obličku a podstúpil aj imunoterapiu. Rakovina sa mu rozšírila až do pľúc. Poznačilo to jeho telo a teraz nie je schopný vrátiť sa do práce. Po odstránení obličky má navyše veľkú jazvu. Jeho rodina to nazvala uhryznutie žralokom.

Prednedávnom vyskúšal novú procedúru zameranú na liečbu rakoviny obličiek. Blokuje rast ciev v rakovinových nádoroch a zároveň využíva imunitný systém tela na pomoc pri hľadaní rakoviny a boji proti nej. „Vo veku 44 rokov som si nikdy nemyslel, že tu budem sedieť s jednou obličkou. Nikdy nebudem považovaný za vyliečeného. Mám vysoké riziko, že sa to znova vráti," povedal. Veľkou oporou mu je manžela Leanne a ich deti Amy (19), Logan (16), Jack (14) a Lena (12).

Poľahčujúca pre neho nebola ani pandémia COVID-19. V Škótsku taktiež začal platiť lockdown a David tak musel riešiť veľa vecí cez telefón. Aby toho nebolo málo, jeho vedľajšie účinky boli podobné príznakom koronavírusu. Vždy bol kvôli tomu považovaný za covid pacienta a musel podstúpiť testy. V nemocnici bol v totálnej izolácii a bolo to pre neho ťažké. Nehovoriac o tom, že kvôli imunoterapii má asi všetky vedľajšie účinky. Spôsobila mu napríklad vážny zápal v tele, čo mu natrvalo poškodilo pľúca. Vždy sa pripravoval na to najhoršie, no bál sa, aby sa rakovina nedostala aj do mozgu. Pociťoval totižto silné bolesti hlavy, ale tie vyvolal iba zápal v jeho tele.

"Ak máte akékoľvek príznaky alebo niečo neobvyklé, porozprávajte sa o tom so svojim všeobecným lekárom alebo s kýmkoľvek iným," vyzýva ľudí. Podľa neho si ľudia často pred vážnymi vecami zatvárajú oči.