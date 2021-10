Športovkyne nestihli utiecť z Afganistanu, teraz prehovorili: Slová plné hrôzy!

Toto by nemala zažívať žiadna žena. Afganským hádzanárkam sa nepodarilo ujsť z krajiny. Ich každodenný život vyplnili myšlienky plné strachu.

Ako informuje New York Post, viackrát sa snažili dostať na Medzinárodné letisko Hamida Karzaia. Práve vtedy Spojené štáty vykonávali evakuáciu, no akokoľvek sa snažili, úrady ich vždy rázne stopli. Hádzanárky zostali v krajine, v ktorej sa ženy boja o svoj život.

Členka hádzanárskeho tímu Soraya Karimi (25), ktorá okrem toho študovala právo, uviedla, že ostatným športovým tímom sa podarilo utiecť. Práve ich bol jediný, ktorý tam zostal trčať. "Vedúci Afganskej hádzanárskej federácie bol lenivý a neurobil nič, aby nás dostal von," povedala otvorene.

Ženy momentálne pociťujú len strach a úzkosti. Aby toho nebolo málo, nemôžu ani vykonávať svoj obľúbený šport. „Hádzanársky športový tím Herat je varovaný, aby sa vzdal cvičenia a nesmie vykonávať ďalšie operácie,“ píše sa v liste na oficiálnom hlavičkovom papieri Islamského emirátu.

Ak by také niečo spravili, boli by potrestané. Tento list vznikol len pár mesiacov po tom, čo bola ich tímová hráčka Nooria Tabesh zastrelená u seba doma. Medzinárodná asociácia športových novinárov tieto činy rázne odsúdila a dáva do povedomia najmä to, že došlo k nárastu takýchto incidentov. K zodpovednosti sa často neprihlási žiadny jednotlivec, ani skupina. Dočkajú sa tak ženy vôbec spravodlivosti?

"Taliban hovorí, že sa zmenili, ale nezmenili a sledujú (aktivistov a športovcov)," povedala Soraya. "Šéf afganského bedmintonu zmizol po tom, ako sa Taliban ujal vlády, bol unesený a my nevieme, kde je teraz. A naša spoluhráčka bola zabitá počas svätého mesiaca Ramadán," dodala. Aby toho nebolo málo, pred dvomi týždňami ju a jej brata zmlátili. Sťahovali sa do Kábulu, pretože to tam bolo v ich očiach bezpečnejšie. Avšak na kontrolnom stanovisku v Kandháre ich zbili po tom, čo Taliban nesúhlasil s obsahom jej brata v telefóne.

Život žien v Afganistane je alarmujúci. Každý deň žijú v strachu, no ako hovorí Soraya, musia bojovať za svoje práva. Je však podľa nej potrebné, aby opustili túto krajinu. "Teraz sme bez domova, kdekoľvek ideme, (Taliban) nás hľadá. Celý tím je pod dohľadom," vysvetlila. "Ak neodídeme, môžeme dopadnúť rovnako ako naša spoluhráčka Nooria," uzavrela.