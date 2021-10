Počet ponúk ubytovania cez Airbnb v Amsterdame klesol o 80 %: Čo je za tým?

Po sprísnení pravidiel súkromného prenajímania izieb a bytov stratila platforma Airbnb takmer 80 % adries v Amsterdame.

Potvrdil to hovorca mesta pre agentúru ANP. Od 1. októbra platí v Amsterdame registračná povinnosť. To znamená, že kto chce svoj byt prenajať, musí to dopredu nahlásiť. Po tom, čo začala platiť táto nová regulácia, počet inzerátov na všetkých online platformách ponúkajúcich prenájmy drasticky klesol, v prípade lídra na trhu - Airbnb - padol počet ponúk z viac než 16.200 na jar na aktuálne približne 2900.

Amsterdam sa predtým už viackrát pokúšal obmedziť súkromné prenajímanie, predovšetkým z dôvodu nedostatku bytov v holandskej metropole, takisto sa však snažil utlmiť masový turizmus. Od októbra musia prenajímatelia v inzeráte uviesť aj registračné číslo, ktoré úradom výrazne uľahčí identifikáciu nelegálnych prenajímateľov. Airbnb odstránil všetky inzeráty, ktoré nemali toto číslo.