Bombardér lieta po palubovkách aj vo vzduchu!

Hádzanársky reprezentant Jakub Prokop je pred blížiacimi sa ME na Slovensku v skvelej streleckej forme.

Slovenský reprezentant v hádzanej Jakub Prokop začína potvrdzovať svoje kvality v prestížnej španielskej Asobal lige, v ktorej sa zaradil už na druhé miesto tabuľky strelcov! A keďže už o necelé tri mesiace bude Slovensko spolu s Maďarskom hostiť hádzanársky sviatok – majstrovstvá Európy, sú informácie o strelcovi zo Španielska pre reprezentačného trénera P. Kukučku skvelými správami. Strelecký bombardér má však okrem hádzanej aj ďalšiu lásku – lietanie.

V krajine úradujúcich majstrov Európy sa Prokopov tím Club Balonmano Nava v 16-člennej lige delí o 4. priečku. Aj zásluhou slovenskej spojky, ktorá nastrieľala v siedmich zápasoch už 40 gólov a v lige patrí medzi najlepších. Konkurencia je však obrovská a súťaž nesmierne vyrovnaná. „V posledných zápasoch som sa viac tešil zo zisku bodov, než zo svojho výkonu alebo gólov. Najmä s Antequerou sme mali v závere trocha namále,“ priznáva Prokop.

Stúpajúca forma pred šampionátom na Slovensku

Cez víkend strelil J. Prokop 8 gólov pri víťazstve na horúcej pôde druhého tímu tabuľky BM Puente Genil. Po osem presných zásahov dal slovenský reprezentant aj v predošlých dvoch domácich dueloch. Jeho výkony už zachytili aj odborníci a Slováka zaradili do zostavy kola Asobal ligy. „Potešili sme našich skvelých fanúšikov, tí sú naozaj ďalších hráčom a robia pekelnú španielsku atmosféru. Dobré umiestnenie v tabuľke si ceníme o to viac, že už máme za sebou aj zápas s tretím tímom, či so zatiaľ bezchybnou Barcelonou – úradujúcim víťazom Ligy majstrov. To by mi pred pár mesiacmi ani nenapadlo, že si už čoskoro zahrám proti takým šampiónom,“ pousmial sa 23-ročný Jakub. Jeho stúpajúca forma je výborným signálom pred blížiacim sa európskym šampionátom na Slovensku. O to viac, že medzi opory svojich tímov v tejto sezóne naďalej patria aj ďalší slovenskí reprezentanti v nemeckej I. a II. Bundeslige, ale aj v Maďarsku, Francúzsku či Švajčiarsku.

Vedie ho legenda

Prokopovi veľmi pomohol letný prestup z maďarského Budakalászu. A hoci išiel v Španielsku do malého mestečka, mal šťastie na veľkého trénera. „Zupo“ Equisoain je legenda, vyhral Ligu majstrov i Pohár EHF a získal mnoho ďalších trofejí. Viedol viaceré reprezentácie, hráčske esá ako Richardson či Balič, množstvo skúseností nabral v európskych súťažiach. „Je to naozaj veľký učiteľ a ja jednoznačne cítim jeho dôveru. To sa podpisuje pod moje výkony najviac. Veľa so mnou komunikuje na zápasoch i na tréningoch, rovnako aj jeho asistent,“ vyzdvihol J. Prokop.

Ničí brankárov súperov a odreaguje sa v lietadle

Pohyb vo vzduchu má Jakubova rodina v krvi – otec Peter je už roky aktívnym parašutistom, k zoskokom ho inšpiroval jeho strýko. Prokopova sesternica zase pracovala ako letuška a práve s jej manželom Igorom hádzanársky reprezentant spoznal aj krásu pilotovania. Keď sa na pár dní objaví doma na Slovensku, vždy sa snažia nájsť spoločný čas a prenajmú si lietadlo. „S malými strojmi si človek ten let omnoho viac užije, oveľa viac vidí a zažije. To ma nikdy neomrzí. Čím viac som vo vzduchu, tým viac ma lietanie drží, až sa občas musím krotiť... Cvične som už, samozrejme, skúšal aj pilotovať, ale vzlietnuť a pristávať bez licencie pilota ešte nemôžem. Hoci v núdzovej situácii by som už pristáť dokázal. Licenciu si však určite urobím, tá je mojím celoživotným snom,“ tvrdí Prokop odhodlane. Netají dokonca, že si v tejto brandži vie predstaviť aj zamestnanie po skončení kariéry. „Pilotovať nejaký malý súkromný jet – to by bola paráda! Veľké dopravné lietadlo ma príliš neláka, ale ktovie, nikdy nehovor nikdy. Na simulátore si však raz určite vyskúšam aj taký stroj, bude to zaujímavá skúsenosť.“

Ako hovorí, vždy bol „lietací typ“, odmalička ho fascinovali veľké lietajúce stroje. „Ešte aj v škole, keď sa ma pýtali na vysnívané povolanie, vždy som odpovedal – pilot,“ spomína Jakub. A hoci malé lietadlá častejšie bojujú s rôznymi turbulenciami, on zostáva vo vzduchu úplne pokojný. „O lietadlách sa veľa učím, viem, ako fungujú. Preto viem, že tieto vplyvy sú pre lietadlo neškodné, je stavané, aby predchádzalo problémom. Ak by mali viac informácií aj tí, čo sa lietania boja, ich obavy by sa rozptýlili. V národnom tíme som zachytil, že s lietaním nie je príliš veľký kamarát ani Andy Petro či reprezentačný tréner Peter Kukučka.“

Prísna kontrola dopadla dobre

Na „vizitu“ sa organizátori pripravili skvele! ME v hádzanej mužov 2022 privítame v januári v Bratislave a Košiciach. Slováci odohrajú základnú F-skupinu na východe Slovenska (s Nórskom, Ruskom a Litvou). Tamojšiu Steel Arénu i bratislavský ZŠ O. Nepelu, tréningové plochy či hotely – to všetko si už oficiálne prezreli aj šéfovia výprav zúčastnených tímov. S „vizitou“ bola spokojná aj manažérka dejísk Európskej hádzanárskej federácie (EHF) Alenka Cudermanová. „Ocenili našu organizačnú pripravenosť, z čoho sa tešíme, stále nás však čaká ešte veľmi veľa práce,“ poznamenal predseda organizačného výboru EHF EURO 2022 Martin Simonides. „V Steel Arene už musíte len roztopiť ľad, odložiť hokejový výstroj a môže sa hrať,“ doplnila šéfka nórskej delegácie Ingrid Blindheimová.