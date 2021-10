V USA zomrela nebojácna mníška: Sedela vo väzení za vlámanie do jadrového komplexu

Vo veku 91 rokov zomrela americká mníška a mierová aktivistka Megan Rice, ktorá sa dostala do pozornosti médií po tom, ako bola v roku 2014 odsúdená na 35 mesiacov väzenia za vlámanie sa do jadrového komplexu.

V pondelok o tom informovala agentúra AP. "Sestra Megan prežila svoj život s láskou plnou akcie a zápalu," povedala vedúca kongregácie Carroll Julian. "Jej odhodlanie vybudovať mierový a spravodlivý svet bolo neochvejné a nezištné," dodala Julianová.

Sestra Rice zomrela na kongestívne srdcové zlyhanie (CHF) 10. októbra. O jej smrti informovali až po ôsmich dňoch. V roku 2014 ju americký súd odsúdil na takmer tri roky väzenia za to, že v roku 2012 spolu s dvoma ďalšími aktivistami prenikla do jadrového zariadenia Oak Ridge v štáte Tennessee. V čase incidentu mala 82 rokov. Predstavitelia amerických bezpečnostných úradov síce vyhlásili, že nehrozilo žiadne riziko, že by sa protestujúci mohli dosať k materiálom, ktoré možno odpáliť alebo z nich vyrobiť špinavú bombu, ale vlámanie vyvolalo otázky o bezpečnostných opatreniach v Národnom bezpečnostnom komplexe Y-12.

V zariadení sa v tom čase nachádzali hlavné americké zásoby obohateného uránu vhodného na výrobu jadrových bômb. Po incidente museli komplex zatvoriť, bezpečnostné sily museli podstúpiť nový výcvik a vymenené boli aj firmy zabezpečujúce ochranu. Rice v záverečnej reči na procese požiadala sudcu, aby jej udelil doživotné väzenie.

"Prosím vás, nebuďte ku mne zhovievavý. Zostať vo väzení do konca života by bol ten najväčší dar, aký by ste mi mohli dať," uviedla v roku 2014 mníška. Zároveň dodala, že "Boh ju použil na to, aby upriamila pozornosť verejnosti na jadrové zbrane", a svoje preniknutie do jadrového komplexu vnímala ako zázrak. Rice za sprievodu Michaela Walliho a Grega Boertjeho-Obeda, ktorých súd poslal na 62 mesiacov do väzenia, prestrihli tri ploty a dostali sa k skladovaciemu bunkru za 548 miliónov dolárov. Zavesili tam transparenty, natiahli policajnú pásku označujúcu miesto zločinu a kladivom odbili malý kus z budovy.