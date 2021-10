Smer-SD ide do ulíc: Protivládny protest v Rimavskej Sobote! Drsný odkaz Fica

Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) má na dnes od 14:00 do 16:00 naplánovaný protivládny protest v Rimavskej Sobote. Strana o tom informovala počas tohto týždňa.

„Bolo mi čudné, že vláda sa nepokúša zmariť nám tento míting v Rimavskej Sobote, ale nakoniec nás neprekvapili. Volali nám totiž vládni úradníci z Úradu verejného zdravotníctva SR a povedali, že ak budeme na tom proteste spievať, tak je to zakázané verejné zhromaždenie, ktoré sa nesmie konať. Môžeme sa vraj iba mračiť a nadávať. To už snáď títo ľudia nemyslia vážne," uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti predseda Smeru-SD Robert Fico. Všetkých, ktorí sa plánujú na proteste zúčastniť, zároveň vyzval, aby si so sebou vzali čapice, šály či šatky, ktorými chcú symbolicky „vyháňať" súčasných členov vlády z úradu.