Rodina nemôže mať doma špongie: Neuveríte, čo s nimi robí táto žena

Počuli ste už niečo také? Rodina nemôže mať doma žiadne špongie. Mama by ich totižto všetky zjedla!

Ako informuje Metro, Claire Louise Owen (44) z Cricciethu začala konzumovať tento predmet, keď mala 14 rokov. Keď mala tie najhoršie chute, strčila si jednu špongiu do šuplíka so spodnou bielizňou a potajme ju žula celý týždeň. S týmto problémom sa nedovážila ísť ani k doktorovi, sama nevedela, čo sa s ňou deje. Momentálne je však presvedčená o tom, že trpí poruchou príjmu potravy nazývanou ako syndróm pica. Človek kvôli nej túži po nepotravinárskych výrobkoch bez výživových hodnôt.

Aby zastavila túto zvláštnu konzumáciu, rozhodla sa spolu s manželom Gwilym (44), že prestanú kupovať špongie. V ich domácnosti jednoducho nemôžu mať miesto. “Začalo to, keď som mala asi 14 alebo 15 rokov. Pracovala som v lekárni a chcela som si kúpiť špongie, aby som ich mohla jesť,” vysvetlila. “Mám rada pocit trhania, vkladania do úst, trhanie, žuvanie a prehĺtanie. Je to textúra, ktorá sa mi páči, no chutia hrozne,” dodala. „Je to, ako by som ju použila na čistenie zubov a predĺžila chuť čohokoľvek, čo som jedla. Takže ak som mala tabuľku čokolády alebo vrecko lupienkov, a dám si po nich špongiu, cítim tú chuť dlhšie,” informovala Claire.

Uvedomuje si, že to nie je zdraviu prospešné, a tak cíti veľkú úľav, odkedy s tým sekla. Dvojnásobná mamička hovorí, že je to však ťažké, ak má práve menštruáciu, stres alebo bola práve tehotná či unavená. Práve vtedy má tie najhoršie chute. Keď bola tínedžerka, tak si vybrala aj nejaké kúsky z gauča a zjedla ich. Verí, že za to môže nedostatok železa. Roky jej trvalo, kým pochopila, s akou poruchou príjmu potravy má zrejme dočinenia. Syndróm pica jej totižto nebol diagnostikovaný, ona si je ale istá, že ho má.

Claire podporuje aj rodina. Vedia o jej zvláštnom zlozvyku a nekupujú žiadne špongie. „Bojím sa o svoje zdravie a o to, či ma moje deti sledujú. Vysvetlila som to svojim synom, pretože som nechcela, aby mali pocit, že je to tajomstvo. V prípade, že majú niečo zvláštne, môžu mi to povedať, pretože aj ja som divná,” povedala. „Nejedla som to namiesto jedla, ale túžila som po tej textúre v mojich ústach,” vysvetlila. „Prestala som piť alkohol, začala som piť proteínové koktaily a brať vitamíny. Teraz som oveľa viac v súlade so svojím telom,” uzavrela.