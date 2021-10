PS bude mať kandidátov v regionálnych a komunálnych voľbách: O menách diskutuje

Progresívne Slovensko (PS) bude mať svojich kandidátov v komunálnych a regionálnych voľbách vo väčšine miest a obcí na Slovensku, či už na primátorov, starostov, alebo poslancov. Strana pre TASR uviedla, že o jednotlivých menách diskutujú a predstavia ich v krátkom čase.

Spolupracovať chce PS v blížiacich sa voľbách s hodnotovo blízkymi subjektami, vylučuje strany súčasnej parlamentnej opozície.

"V Progresívnom Slovensku neberieme komunálne a župné voľby na ľahkú váhu a pripravujeme sa na ne už dnes. Ešte v lete sme si robili vo viacerých mestách interné prieskumy nálad a problémov, ktoré ľudí trápia (Názor Prešova, Názor Sniny a podobne), v súčasnosti prebiehajú diskusie o konkrétnych kandidátoch a o ponuke našich riešení," uviedlo PS.

Na otázky o prípadnej spolupráci s inými subjektami PS odpovedalo tým, že chce spolupracovať so stranami podobnej hodnotovej orientácie a podobných pracovných metód všade, kde to bude možné. Podľa slov strany sa to ukázalo ako možné napríklad v Bratislave. Rokovania v iných krajoch s inými politickými subjektmi PS ešte len začína.