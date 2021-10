Schwarzenberg v tom má jasno: Babiš by sa mal pokúsiť kandidovať za prezidenta

V prvých priamych voľbách českého prezidenta v roku 2013 bol Karel Schwarzenberg protikandidátom Miloša Zemana. Teraz sa po rokoch v politike knieža s dolnou komorou parlamentu – Poslaneckou snemovňou – lúči a neplánuje ani, že by sa vrátil na ministerstvo zahraničných vecí.

"Ja by som to síce asi ešte zvládol, ale teraz je toľko uchádzačov, že už to nechám im," hovorí Schwarzenberg v sobotnom rozhovore pre denník Mladá fronta DNES.

O kandidátoch na budúceho prezidenta Českej republiky má však knieža už teraz jasno. "Určite by mali kandidovať politici. Je to politický úrad a na jeho čele by mal byť skúsený politik," konštatoval čestný predseda strany TOP 09.

Schwarzenberg vyjadril v rozhovore pre MF DNES presvedčenie, že za prezidenta by mal skúsiť kandidovať súčasný predseda vlády Andrej Babiš.

A ďalším kandidátom na najvyšší politický post v krajine by podľa kniežaťa mohol byť spoluzakladateľ a niekdajší predseda TOP 09 Miroslav Kalousek, ktorý je podľa Schwarzenberga vnímaný ako jeden z najskúsenejších českých politikov. "Veď dolnú komoru parlamentu opustil po viac než 20 rokoch," vysvetlil knieža v Mladej fronte DNES.