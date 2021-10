Deň záchrany života: Nebojte sa resuscitácie! Má tri jednoduché kroky

Slovensko sa po ôsmy raz pripája k iniciatíve Dňa záchrany života, ktorý si spoločnosť pripomína v sobotu. Ako pri tejto príležitosti TASR upozornila Slovenská resuscitačná rada (SRR), vykonávaním resuscitácie nemôžu ľudia urobiť nič zlé. Jediná vec, ktorá môže byť zlá, je neurobiť nič.

Rada pripomína, že kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je účinným a jednoduchým nástrojom, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. Preto by mal jej postup ovládať každý. Poukázala na to, že ročne sa náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne 350 000 Európanom, väčšinou ide o ľudí v produktívnom veku. Až 100 000 z nich by mohlo podľa odborníkov žiť, keby im bola ihneď po náhlom zastavení obehu poskytnutá adekvátna pomoc.

"Je veľmi podstatné, aby sa ľudia nebáli poskytnúť resuscitáciu a prvú pomoc, pretože jediné, čo môžu spraviť zle, je, že neurobia nič. Samozrejme, v týchto neľahkých časoch pandémie je dôležitá aj bezpečnosť záchrancu - profesionála či laika," povedal predseda a zakladateľ SRR Jozef Kőppl s dôvetkom, že resuscitácia nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale najmä o vôli každého z nás.

Slovenská resuscitačná rada odporúča každému, kto nie je trénovaný v resuscitácii, použitím oboch rúk stláčať hrudník. Resuscitácia má tri jednoduché kroky. V prvom rade treba skontrolovať, či postihnutý akokoľvek reaguje a dýcha. Následne zavolať 112/155. Napokon stláčať rýchlo a intenzívne stred hrudníka do času, kým dorazí profesionálna pomoc.

Kőppl zdôraznil, že aj v prípade, že záchranná zdravotná služba už je na ceste na miesto udalosti, o prežití rozhodujú v prípade náhleho zastavenia srdca práve prvé minúty. "Vtedy je postihnutý úplne odkázaný na pomoc ľudí vo svojej blízkosti a jeho život závisí len od nich," dodal.

Počas aktuálneho ročníka svetového Dňa záchrany života ponúkne SRR edukačné videá. Ich cieľom je odprezentovať laickej verejnosti, ako zareagovať a správne poskytnúť KPR, v modelových situáciách, ktoré môžu nastať v každej domácnosti a ohrozovať životy jej členov. Zameriavajú sa v nich nielen na základnú KPR dospelých, ale i na rôzne špeciálne situácie, akými sú resuscitácia dojčiat, malých detí, tehotných žien a podobne.