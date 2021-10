Hrabko to povedal na rovinu: Českí komunisti už asi spievajú labutiu pieseň

Parlamentné voľby v Českej republike priniesli voličom nádej na zmenu doterajšej vládnej politiky a zároveň znamenali ťažkú prehru pre tamojšie ľavicové strany. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Päť percent potrebných na vstup do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky neprekročili Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), ani Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). „Ľavicové strany ´vysalo´ ANO Andreja Babiša. Podľa môjho odhadu najmä komunisti už spievajú labutiu pieseň a zrejme sa už nikdy nedostanú do takej kondície, aby postúpili do Poslaneckej snemovne,“ uviedol Hrabko.

„Skôr je možný návrat sociálnych demokratov, ale to všetko je otvorené a je to otázka budúcnosti. Veľmi bude záležať od toho, aký druh politiky a aké spôsoby v politike bude presadzovať nová vládna koalícia,“ dodal. Rysujúca sa päťkoalícia, zložená z doterajších opozičných strán, má podľa Hrabka šancu zlepšiť zlý stav verejných financií a zaviesť novú politickú kultúru.

Hladký prechod moci k novým subjektom by podľa neho mohol komplikovať prezident Miloš Zeman, ktorý sa v minulosti netajil zámerom poveriť rokovaniami o zostavení vlády doterajšieho premiéra Andreja Babiša. „Záleží na tom, nakoľko je prezidentov zdravotný stav vážny. Nie je žiadnym tajomstvom, že prezident Miloš Zeman je mimoriadne ústavne kreatívny. A po voľbách je prezident silným hráčom,“ pripomenul Hrabko.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra, aktuálne obvineného z korupcie, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie. „Vyjadrila sa diplomaticky, ale čítať sa to dá iba tak, že podľa nej by mal odstúpiť,“ reagoval Hrabko. Neočakáva však, že by tak Kažimír v najbližšom čase urobil.

Skutočnosť, že sa vládne strany dohodli na rozpočte podľa Hrabka ešte nezaručuje, že sa zákon o štátnom rozpočte nebude meniť počas schvaľovania v parlamente, prípadne neskôr novelizáciou. Za nereálny považuje zámer výraznejšie konsolidovať verejné financie v roku 2023. „Nepredpokladám veľké šetrenie v predvolebnom roku, veď by to bola politická smrť vládnych strán. Je to politický nezmysel,“ poznamenal.

Na margo odmietavého stanoviska hnutia Sme rodina k navrhovanej reforme siete nemocníc a súdnej mapy Hrabko poznamenal, že rokovať s cieľom spriechodniť reformy v parlamente by mal premiér Eduard Heger (OĽANO). „Priestor na dohody je vždy, treba nájsť vôľu a ochotu dohodnúť sa. Je to premiér, kto má u poslancov vyjednávať podporu pre svoje reformy, to žiadny minister nedokáže,“ tvrdí Hrabko.