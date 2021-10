Marii diagnostikovali rakovinu prsníka: Osud uštedril rodine ďalšiu krutú ranu, prišla len o pár týždňov neskôr

Život sa s nimi nemazná. Rodina si v priebehu krátkej doby vypočula hneď dve strašné správy.

Margaret Wallace (55) z Coatbridge diagnostikovali rakovinu. Ako informuje Mirror, mame a dcére diagnostikovali v priebehu niekoľkých týždňov rakovinu. Margaret tvrdí, že ich puto je teraz silnejšie ako kedykoľvek predtým. 55-ročnej žene odhalili zákerné ochorenie v auguste. Má rakovinu vaječníkov. Všetky symptómy pripisovala stresu. Veľmi ňou otriaslo, keď sa v júli dozvedela, že jej dcéra Maria O'Neill (28) má rakovinu prsníka. Žiaľ, o pár týždňov neskôr došiel rad aj na ňu. Rodinu čakajú neľahké časy, obzvlášť Mariinu dcéru Milu, ktorá má iba dva roky.

Maria si hrčku objavila náhodne. Natrela sa prípravkom, ktorý ju mal falošne opáliť, a keď si ho dávala dole, nahmatala čosi podozrivé. Predtým kontroly podceňovala, hoci sa živí ako zdravotná sestra. "Napriek tomu, že som zdravotná sestra a hovorím všetkým ostatným, aby sa o seba starali, bolo to niečo, čo som nikdy neurobil," povedala.

Momentálne ďakuje za to, že vyskúšala spomínaný prípravok. Bez neho by sa nedozvedela o závažnom probléme. Rakovinu prsníka jej diagnostikovali v polovici júla a ihneď podstúpila chemoterapiu. V porovnaní s ostatnými ľuďmi má šťastie. Nepociťuje žiadne ťažké vedľajšie účinky. Snaží sa viesť normálny život najmä kvôli svojej dcérke. Tá ešte celkom nechápe, s čím musí zápasiť jej mamička. V januári ju čaká rádioterapia, no ešte predtým podstúpi operáciu na odstránenie prsníka a rekonštrukčnú operáciu.

Margaret, jej mame, diagnostikovali rakovinu na začiatku augusta a taktiež začala s chemoterapiou. Mala silné bolesti žalúdka a zvracala. Po ukončení liečby ju čaká operácia.