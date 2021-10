Vodiči musia cestou z Bratislavy rátať s nehodami aj kolónami: Kde si postoja hodinu?

V Bratislave i pri ceste z mesta treba počítať na viacerých miestach s kolónami a zdržaniami aj v piatok popoludní.

Na cestách evidujú i viacero dopravných nehôd. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Približne hodinu sa vodiči zdržia v Bratislave na Seneckej ceste smerom do Ivanky pri Dunaji. So zdržaním treba počítať aj na diaľnici D1 pred zjazdom na Galvaniho v smere od Petržalky, kolóna sa tvorí už na začiatku Einsteinovej ulice. Zhruba 20 minút si postoja vodiči v kolóne aj na diaľnici D4 na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee smerom do Rakúska.

Nehody odstraňujú v Petržalke na Bosákovej ulici v smere na Jantárovú cestu, zdržať sa vodiči môžu nárazovo. Nehoda je aj na Rožňavskej v smere von z mesta, kde vodiči stratia asi 15 minút. Nehodu evidujú aj na križovatke Kuklovskej a Karloveskej ulice, kde sa za zákrutou zrazili dve autá. Nehodu dokumentujú aj v Devínskej Novej Vsi v smere k nákupným centrám a do centra mesta. Vodiči si postoja asi desať minút.

Na diaľnici D2 z Bratislavy do Malaciek, pred výjazdom do Malaciek, sa tesne pri ceste pasie stádo srnčej zveri.