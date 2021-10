SNS kritizuje návrh rozpočtu na budúci rok: Ktoré profesie vyjdú naprázdno

Vláda neplánuje zadefinovať do rozpočtu žiadne nárasty platov v segmentoch, kde by to bolo najpotrebnejšie.

Uviedla to mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS), ktorá kritizuje vládu pre návrh rozpočtu. SNS pokračovala, že vláda učiteľom v budúcom roku nezdvihne plat ani o jeden cent. Namiesto zatraktívnenia učiteľského povolania tak možno očakávať podľa strany stagnáciu alebo úbytok mladých učiteľov v pedagogickom procese. Strana taktiež kritizovala, že v budúcom roku "vyjdú naprázdno" v oblasti platov vojaci a policajti. "Štát nepočíta s valorizáciou platov ani v štátnej správe. Štát využil a vyťažil obce a mestá počas najťažšej pandemickej situácie viac ako na 100 percent pri boji s ochorením COVID-19, ale keď ich treba za to odmeniť, financie zrazu nie sú. Odmeňovanie pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách zostalo taktiež bez povšimnutia," dodala SNS. Ministri komentujú prvý návrh rozpočtu z dielne Matoviča: Nie každý je spokojný