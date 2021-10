ARÓNIA a RAKYTNÍK- najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 významne ovplyvnila a stále ovplyvňuje život nás všetkých.

I keď v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácii už máme možnosť očkovania vakcínami, ktoré pomôžu organizmu vybudovať imunitnú odozvu proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý toto ochorenie spôsobuje, i naďalej nás tento vírus ohrozuje a začína tretia vlna pandémie. Stále je množstvo ľudí, ktorých imunitná odpoveď na vakcínu nie je postačujúca, ako aj množstvo ľudí, ktorí vakcináciu podstúpiť nemôžu alebo nechcú.

Keďže sme nútení prijať existenciu tohto ochorenia ako súčasť nášho života, je preto veľmi dôležité, snažiť sa predchádzať tomuto ochoreniu, resp. zmierniť príznaky tohto ochorenia.

Najdôležitejšie je posilňovanie imunity, ktorá zaisťuje odolnosť organizmu pred pôvodcami rôznych ochorení, čím významne napomôžete vášmu organizmu zvládnuť aj nákazu vírusmi.

Ako si posilniť imunitu

Zaiste všetci budeme súhlasiť, že príroda ponúka veľa možností ako si môžeme posilniť svoj imunitný systém. Takýmito prírodným zdrojmi bohatými na vitamíny a zdraviu prospešné látky sú ARÓNIA a RAKYTNÍK, ktoré sú v poslednom čase aj v našich končinách vyhľadávané najmä kvôli ich zdravotným benefitom pre ľudský organizmus.

Čo vieme o ARÓNII

Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa lat.) je ovocie, ktoré patrí medzi najbohatšie zdroje polyfenolov a antokyánov. Naviac čerstvé plody arónie majú z ovocia najvyššiu antioxidačnú aktivitu, vďaka čomu má významné zdravotné benefity v prevencii ako aj v liečbe civilizačných ochorení. Obsahuje veľa vitamínov, kde medzi najvýznamnejšie patria vitamín C, B1, B2, B6, niacín, kyselina pantoténová, betakarotén a vitamín E. Je bohatá na minerálne látky a stopové prvky: železo, vápnik, horčík, draslík, zinok, sodík. Má vysoký obsah jódu, ktorý priaznivo pôsobí na činnosť štítnej žľazy. Látky obsiahnuté v arónii priaznivo pôsobia na kardiovaskulárny systém, regulujú hladinu cholesterolu, regulujú krvný tlak, taktiež významne posilňujú imunitný systém, priaznivo pôsobia na lymfatický systém, zmierňujú opuchy, harmonizujú hormonálny systém, pomáhajú pri liečbe reumatických ochorení a dny. Arónia detoxikuje organizmus, vychytáva ťažké kovy, zmierňuje a lieči anémiu, má gastroprotektívne účinky. Pomáha pri ochoreniach pečene, obličiek a zápaloch močových ciest. Má výrazné antivirotické, antibiotické, antimykotické a protizápalové účinky. Výsledky experimentov in vitro preukázali, že arónia mala pozitívne účinky a môže byť používaná ako výživový doplnok v niektorých prípadoch rakoviny. Ďalšie štúdie preukázali účinné brzdenie rastu nádorových bunkových línií prsníka, krčka maternice a hrubého čreva.

Všetky uvádzané zdravotné benefity arónie sú známe už dlhší čas a práve preto sa v poslednom období začalo s výskumom účinku arónie na vírusy chrípky a vírus SARS-CoV-2, kde doposiaľ zverejnené štúdie priniesli vynikajúce výsledky.

Vedci o ARÓNII

Vedci z Ústavu molekulárnej biológie Lekárskeho centra Univerzity v Ulme (Nemecko) zverejnili na portáli bioRxiv výsledky výskumu „Antivírusovej aktivity rastlinných štiav a zeleného čaju proti SARS-CoV-2 a vírusu chrípky in vitro“, z ktorého vyplýva, že najlepšie výsledky dosiahla šťava z arónie, ktorá deaktivovala po 5 minútach 97% vírusu SARS-CoV-2. Podobný účinok bol zaznamenaný aj u šťavy z granátového jablka a zeleného čaju, kde však tieto nápoje inaktivovali asi 80% vírusu SARS-CoV-2. Všetky skúmané rastlinné nápoje však významne inaktivovali obalené vírusy chrípky A, kde aróniová šťava inaktivovala tento vírus chrípky o viac ako 99%.

Vedci konštatovali, že účinnosť týchto rastlinných produktov môže byť spôsobená ich kyslým pH, ktoré môže priamo deaktivovať vírusy, alebo prítomnosťou polyfenolov, ako sú katechíny, triesloviny a flavonoidy, ktoré môžu pôsobiť na vírusové proteíny. Keďže v prípade respiračných vírusov dochádza k infekcii a prenosu cez nos a hrdlo, môže byť včasné zníženie vírusovej záťaže účinnou stratégiou na zníženie a prevenciu šírenia.

Práve kloktanie uvedenými ovocnými šťavami, čajom a čajovými extraktmi môže významne znížiť chrípkové infekcie a vírusové príznaky.

Z výskumu vyplýva, že aróniová šťava je najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom. Práve 100%-ná prírodná šťava z ARÓNIE je vhodná aj na pravidelné kloktanie a užívanie. Môžete si ju zabezpečiť v BIO kvalite priamo od slovenského pestovateľa a výrobcu z Východného Slovenska a to spoločnosti ZAMIO s.r.o.

Čo vieme o RAKYTNÍKU

Ďalším veľmi zdravým ovocím, z ktorého firma ZAMIO vyrába 100%-nú BIO šťavu je RAKYTNÍK.

Rakytník rešetliakovitý (Hippophae rhamnoides lat.) je unikátne ovocie, no mnohých prekvapí i napriek krásnej žiarivej oranžovožltej farbe svojou typickou chuťou. No po prekonaní prvotných chuťových antipatií zväčša víťazia zdravotné benefity, ktoré toto ovocie ponúka.

Rakytníková šťava je považovaná za skutočnú multivitamínovú bombu. Obsahuje: vitamíny (B1, B2, B3 B6, B9, B12, C, D, E, F, K, P, PP), minerálne látky (železo, draslík, zinok, mangán, bór, horčík), organické kyseliny (hlavne dôležitú kyselinu jantárovú, ktorá sa len zriedka nachádza v rastlinách vo veľkých množstvách a znižuje negatívne pôsobenie liekov, antibiotík, barbiturátov), fytosteroly, aminokyseliny a polynenasýtené mastné kyseliny - omega 3, 6 a 9, flavonoidy (vrátane kvercetínu), triesloviny a mnohé ďalšie dôležité bioaktívne látky.

Práve kvôli vysokému obsahu vitamínu C (100g rakytníka obsahuje až 400% dennej dávky) je rakytník výborný na podporu imunity, či pri liečbe vírusových ochorení (napr. chrípka, COVID-19 a pod.) Má antiseptické účinky a chráni telo pred voľnými radikálmi. Je aj dobrou prevenciou proti kardiovaskulárnym ochoreniam a rakovine. Vďaka vláknine podporuje trávenie. Chráni bunky pred voľnými radikálmi – pôsobí antioxidačne. Detoxikuje organizmus a zlepšuje funkciu pečene. Podporuje činnosť obličiek a močového ústrojenstva. Je skvelý na správne fungovanie nervového systému, znižuje únavu a stres. Pri respiračných ochoreniach napomáha pri vykašliavaní hlienov a uvoľňuje ich. Lieči aj chronický zápal mandlí, hrdla a pľúc. Upravuje cholesterol.

RAKYTNÍK a ARÓNIA obsahujú silné antioxidanty a zároveň ich pravidelné užívanie zohrávajú významnú úlohu pri celkovej podpore imunity v období zvýšených vírusových ochorení.

ZAMIO má v ponuke aj ďalšie produkty so zdravotnými benefitmi

ZAMIO má okrem 100%-nej šťavy z BIO ARÓNIE v ponuke aj ďalšie výrobky a to sušené plody, čaj, džem, sirup, lyofilizovanú aróniu alebo obľúbený smoothie prášok, ktorý predstavuje alternatívnu možnosť zaradiť aróniu do svojho jedálnička. Výlisky z arónie, z ktorých sa BIO aróniový prášok vyrába, obsahujú najvyššie množstvo antioxidačných látok. Výsledky ukázali, že výlisky majú omnoho vyššiu antioxidačnú aktivitu ako plody alebo šťavy, nakoľko je v nich najvyššia koncentrácia antioxidantov.

Pre zaujímavosť sa v 1g aróniového prášku nachádza tak veľké množstvo antioxidačných látok ako je obsiahnutých v 11 citrónoch.

I keď sa ZAMIO špecializuje hlavne na výrobu 100%-nej šťavy z BIO ARÓNIE, spracováva i ďalšie ovocie a zeleninu s významnými zdravotnými benefitmi: rakytník, čierne ríbezle, bazu čiernu, jablká, lesné čučoriedky, morušu, brusnice, maliny, černice, cviklu, granátové jablko a zázvor.

Ovocie je spracované lisovaním za studena, preto sa ZAMIO šťavy vyznačujú svojou intenzívnou chuťou.

www.zamio.sk

www.zdravestavy.sk

www.zagro.sk

www.bioaronia.sk

Zdroj: www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.30.360545v1